Mis on Vela Token (VELA)

Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team’s ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Vela Token (VELA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Vela Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vela Token (VELA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vela Token (VELA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vela Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vela Token hinna ennustust kohe!

VELA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Vela Token (VELA) tokenoomika

Vela Token (VELA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VELA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vela Token (VELA) kohta Kui palju on Vela Token (VELA) tänapäeval väärt? Reaalajas VELA hind USD on 0.00231358 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VELA/USD hind? $ 0.00231358 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VELA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Vela Token turukapitalisatsioon? VELA turukapitalisatsioon on $ 38.90K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VELA ringlev varu? VELA ringlev varu on 16.81M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VELA (ATH) hind? VELA saavutab ATH hinna summas 7.67 USD . Mis oli kõigi aegade VELA madalaim (ATL) hind? VELA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on VELA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VELA kauplemismaht on -- USD . Kas VELA sel aastal kõrgemale ka suundub? VELA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VELA hinna ennustust

Vela Token (VELA) Olulised valdkonna uudised