Vegas (VEGAS) teave Vegas is a utility token used to bet on the first Hyperliquid GambleFi of the same name. This token allows users to engage in a variety of games and bets within a secure and decentralized environment. By holding and using the Vegas token, users can access exclusive features, receive special rewards, and enjoy the unique experience offered by VEGAS platform. Vegas is not just a means of placing bets, but also a gateway to a new era of blockchain-based online gaming, ensuring transparency and fairness for all participants.

Vegas (VEGAS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vegas (VEGAS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Koguvaru: $ 9.95M $ 9.95M $ 9.95M Ringlev varu: $ 9.95M $ 9.95M $ 9.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0090571 $ 0.0090571 $ 0.0090571 Praegune hind: $ 0.214072 $ 0.214072 $ 0.214072 Lisateave Vegas (VEGAS) hinna kohta

Vegas (VEGAS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vegas (VEGAS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VEGAS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VEGAS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VEGAS tokeni tokenoomikat, avastage VEGAS tokeni reaalajas hinda!

VEGAS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VEGAS võiks suunduda? Meie VEGAS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VEGAS tokeni hinna ennustust kohe!

