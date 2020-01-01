VedoraAI (VED) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VedoraAI (VED) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VedoraAI (VED) teave Vedora AI is essentially a Layer 2 blockchain purpose-built for AI-driven decentralized applications. The scalable, low-cost infrastructure is optimized for AI agents and machine learning systems, providing the perfect environment for innovation. The development of AI Layer 2 blockchains like Vedora AI represents a significant step forward in making AI more efficient, accessible, and decentralised. These technologies offer a practical solution to some of the biggest challenges in AI and blockchain, such as scalability, cost, and data privacy. By decentralising the infrastructure needed for AI, platforms like Vedora AI not only reduce costs but also open the door for more people and organisations to participate in the AI economy. This democratization of AI could lead to faster innovation and a more equitable distribution of the benefits of these technologies. Ametlik veebisait: https://vedora.ai/ Valge raamat: https://docs.vedora.ai/ Ostke VED kohe!

VedoraAI (VED) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VedoraAI (VED) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.78M $ 23.78M $ 23.78M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 85.95M $ 85.95M $ 85.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 27.67M $ 27.67M $ 27.67M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.484201 $ 0.484201 $ 0.484201 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00602294 $ 0.00602294 $ 0.00602294 Praegune hind: $ 0.276676 $ 0.276676 $ 0.276676 Lisateave VedoraAI (VED) hinna kohta

VedoraAI (VED) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VedoraAI (VED) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VED tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VED tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VED tokeni tokenoomikat, avastage VED tokeni reaalajas hinda!

VED – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VED võiks suunduda? Meie VED hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VED tokeni hinna ennustust kohe!

