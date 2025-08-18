Mis on VedoraAI (VED)

Vedora AI is essentially a Layer 2 blockchain purpose-built for AI-driven decentralized applications. The scalable, low-cost infrastructure is optimized for AI agents and machine learning systems, providing the perfect environment for innovation. The development of AI Layer 2 blockchains like Vedora AI represents a significant step forward in making AI more efficient, accessible, and decentralised. These technologies offer a practical solution to some of the biggest challenges in AI and blockchain, such as scalability, cost, and data privacy. By decentralising the infrastructure needed for AI, platforms like Vedora AI not only reduce costs but also open the door for more people and organisations to participate in the AI economy. This democratization of AI could lead to faster innovation and a more equitable distribution of the benefits of these technologies.

Üksuse VedoraAI (VED) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on VedoraAI (VED) tänapäeval väärt? Reaalajas VED hind USD on 0.276676 USD. Milline on VedoraAI turukapitalisatsioon? VED turukapitalisatsioon on $ 23.78M USD. Milline on VED ringlev varu? VED ringlev varu on 85.95M USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim VED (ATH) hind? VED saavutab ATH hinna summas 0.484201 USD. Mis oli kõigi aegade VED madalaim (ATL) hind? VED nägi ATL hinda summas 0.00602294 USD.

