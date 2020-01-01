Vector Finance (VTX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vector Finance (VTX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vector Finance (VTX) teave Vector Finance: The premier yield booster on the Avalanche blockchain for advanced DeFi strategies. Users can deposit on Vector and: Earn substantial rewards from our Trader Joe staking program with zJOE.

Boost their yields through our program on Platypus Finance and earn with xPTP.

Gain sAVAX rewards through our partnership with Benqi using xQI. Start boosting your DeFi yields today! Ametlik veebisait: https://vectorfinance.io/ Valge raamat: https://docs.vectorfinance.io/ Ostke VTX kohe!

Vector Finance (VTX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vector Finance (VTX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 646.40K Koguvaru: $ 59.16M Ringlev varu: $ 59.16M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 646.40K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.6 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0060124 Praegune hind: $ 0.01092699

Vector Finance (VTX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vector Finance (VTX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VTX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VTX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VTX tokeni tokenoomikat, avastage VTX tokeni reaalajas hinda!

VTX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VTX võiks suunduda? Meie VTX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VTX tokeni hinna ennustust kohe!

