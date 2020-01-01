Vaultka (VKA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vaultka (VKA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vaultka (VKA) teave Vaultka is a DeFi protocol with clear market positioning as the catalyst of Decentralized Perpetual Exchange (Perp DEX) on Arbitrum $VKA is the Governance token of Vaultka Utility: Reward Boosts Protocol fee share Voting gauges Deflationary mechanism Leaderboard points Ametlik veebisait: https://www.vaultka.com/ Valge raamat: https://docs.vaultka.com/welcome-to-vaultka/overview Ostke VKA kohe!

Vaultka (VKA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vaultka (VKA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 284.98K $ 284.98K $ 284.98K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 40.49M $ 40.49M $ 40.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 703.90K $ 703.90K $ 703.90K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.300445 $ 0.300445 $ 0.300445 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00548097 $ 0.00548097 $ 0.00548097 Praegune hind: $ 0.00705123 $ 0.00705123 $ 0.00705123 Lisateave Vaultka (VKA) hinna kohta

Vaultka (VKA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vaultka (VKA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VKA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VKA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VKA tokeni tokenoomikat, avastage VKA tokeni reaalajas hinda!

VKA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VKA võiks suunduda? Meie VKA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VKA tokeni hinna ennustust kohe!

