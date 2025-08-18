Rohkem infot VKA

VKA Hinnainfo

VKA Valge raamat

VKA Ametlik veebisait

VKA Tokenoomika

VKA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Vaultka logo

Vaultka hind (VKA)

Loendis mitteolevad

1 VKA/USD reaalajas hind:

$0.00721924
$0.00721924$0.00721924
-7.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Vaultka (VKA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:35:13 (UTC+8)

Vaultka (VKA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00714489
$ 0.00714489$ 0.00714489
24 h madal
$ 0.00797138
$ 0.00797138$ 0.00797138
24 h kõrge

$ 0.00714489
$ 0.00714489$ 0.00714489

$ 0.00797138
$ 0.00797138$ 0.00797138

$ 0.300445
$ 0.300445$ 0.300445

$ 0.00548097
$ 0.00548097$ 0.00548097

+0.84%

-7.58%

-8.63%

-8.63%

Vaultka (VKA) reaalajas hind on $0.00721788. Viimase 24 tunni jooksul VKA kaubeldud madalaim $ 0.00714489 ja kõrgeim $ 0.00797138 näitab aktiivset turu volatiivsust. VKAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.300445 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00548097.

Lüliajalise tootluse osas on VKA muutunud +0.84% viimase tunni jooksul, -7.58% 24 tunni vältel -8.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vaultka (VKA) – turuteave

$ 292.14K
$ 292.14K$ 292.14K

--
----

$ 721.18K
$ 721.18K$ 721.18K

40.51M
40.51M 40.51M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Vaultka praegune turukapitalisatsioon on $ 292.14K -- 24 tunnise kauplemismahuga. VKA ringlev varu on 40.51M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 721.18K.

Vaultka (VKA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Vaultka ja USD hinnamuutus $ -0.00059279096218684.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Vaultka ja USD hinnamuutus $ -0.0008022052.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Vaultka ja USD hinnamuutus $ +0.0010544066.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Vaultka ja USD hinnamuutus $ -0.002358381801853173.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00059279096218684-7.58%
30 päeva$ -0.0008022052-11.11%
60 päeva$ +0.0010544066+14.61%
90 päeva$ -0.002358381801853173-24.62%

Mis on Vaultka (VKA)

Vaultka is a DeFi protocol with clear market positioning as the catalyst of Decentralized Perpetual Exchange (Perp DEX) on Arbitrum $VKA is the Governance token of Vaultka Utility: Reward Boosts Protocol fee share Voting gauges Deflationary mechanism Leaderboard points

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Vaultka (VKA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Vaultka hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vaultka (VKA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vaultka (VKA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vaultka nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vaultka hinna ennustust kohe!

VKA kohalike valuutade suhtes

Vaultka (VKA) tokenoomika

Vaultka (VKA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VKA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vaultka (VKA) kohta

Kui palju on Vaultka (VKA) tänapäeval väärt?
Reaalajas VKA hind USD on 0.00721788 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VKA/USD hind?
Praegune hind VKA/USD on $ 0.00721788. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vaultka turukapitalisatsioon?
VKA turukapitalisatsioon on $ 292.14K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VKA ringlev varu?
VKA ringlev varu on 40.51M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VKA (ATH) hind?
VKA saavutab ATH hinna summas 0.300445 USD.
Mis oli kõigi aegade VKA madalaim (ATL) hind?
VKA nägi ATL hinda summas 0.00548097 USD.
Milline on VKA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VKA kauplemismaht on -- USD.
Kas VKA sel aastal kõrgemale ka suundub?
VKA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VKA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:35:13 (UTC+8)

Vaultka (VKA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.