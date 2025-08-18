Mis on Vaultka (VKA)

Vaultka is a DeFi protocol with clear market positioning as the catalyst of Decentralized Perpetual Exchange (Perp DEX) on Arbitrum $VKA is the Governance token of Vaultka Utility: Reward Boosts Protocol fee share Voting gauges Deflationary mechanism Leaderboard points

Üksuse Vaultka (VKA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Vaultka (VKA) tokenoomika

Vaultka (VKA) tokenoomika

Vaultka (VKA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vaultka (VKA) kohta Kui palju on Vaultka (VKA) tänapäeval väärt? Reaalajas VKA hind USD on 0.00721788 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VKA/USD hind? $ 0.00721788 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VKA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Vaultka turukapitalisatsioon? VKA turukapitalisatsioon on $ 292.14K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VKA ringlev varu? VKA ringlev varu on 40.51M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VKA (ATH) hind? VKA saavutab ATH hinna summas 0.300445 USD . Mis oli kõigi aegade VKA madalaim (ATL) hind? VKA nägi ATL hinda summas 0.00548097 USD . Milline on VKA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VKA kauplemismaht on -- USD . Kas VKA sel aastal kõrgemale ka suundub? VKA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VKA hinna ennustust

