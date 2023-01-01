VaultCraft (VCX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VaultCraft (VCX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VaultCraft (VCX) teave VaultCraft is your no-code, DeFi toolkit for building automated, non-custodial yield strategies on any evm-chain. Ametlik veebisait: https://vaultcraft.io/ Valge raamat: https://github.com/code-423n4/2023-01-popcorn/blob/main/WhitePaper.pdf Ostke VCX kohe!

VaultCraft (VCX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VaultCraft (VCX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3,83M $ 3,83M $ 3,83M Koguvaru: $ 812,13M $ 812,13M $ 812,13M Ringlev varu: $ 756,80M $ 756,80M $ 756,80M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4,11M $ 4,11M $ 4,11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0,156593 $ 0,156593 $ 0,156593 Kõigi aegade madalaim: $ 0,00119785 $ 0,00119785 $ 0,00119785 Praegune hind: $ 0,00505973 $ 0,00505973 $ 0,00505973 Lisateave VaultCraft (VCX) hinna kohta

VaultCraft (VCX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VaultCraft (VCX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VCX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VCX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VCX tokeni tokenoomikat, avastage VCX tokeni reaalajas hinda!

VCX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VCX võiks suunduda? Meie VCX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VCX tokeni hinna ennustust kohe!

