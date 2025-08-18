Rohkem infot VCX

VCX Hinnainfo

VCX Valge raamat

VCX Ametlik veebisait

VCX Tokenoomika

VCX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

VaultCraft logo

VaultCraft hind (VCX)

Loendis mitteolevad

1 VCX/USD reaalajas hind:

$0.00505973
$0.00505973$0.00505973
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
VaultCraft (VCX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:04:35 (UTC+8)

VaultCraft (VCX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.156593
$ 0.156593$ 0.156593

$ 0.00119785
$ 0.00119785$ 0.00119785

--

--

+19.46%

+19.46%

VaultCraft (VCX) reaalajas hind on $0.00505973. Viimase 24 tunni jooksul VCX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. VCXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.156593 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00119785.

Lüliajalise tootluse osas on VCX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +19.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VaultCraft (VCX) – turuteave

$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M

--
----

$ 4.11M
$ 4.11M$ 4.11M

756.80M
756.80M 756.80M

812,125,572.2354612
812,125,572.2354612 812,125,572.2354612

VaultCraft praegune turukapitalisatsioon on $ 3.83M -- 24 tunnise kauplemismahuga. VCX ringlev varu on 756.80M, mille koguvaru on 812125572.2354612. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.11M.

VaultCraft (VCX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse VaultCraft ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse VaultCraft ja USD hinnamuutus $ +0.0021044504.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse VaultCraft ja USD hinnamuutus $ -0.0018225309.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse VaultCraft ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0021044504+41.59%
60 päeva$ -0.0018225309-36.02%
90 päeva$ 0--

Mis on VaultCraft (VCX)

VaultCraft is your no-code, DeFi toolkit for building automated, non-custodial yield strategies on any evm-chain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse VaultCraft (VCX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

VaultCraft hinna ennustus (USD)

Kui palju on VaultCraft (VCX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VaultCraft (VCX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VaultCraft nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VaultCraft hinna ennustust kohe!

VCX kohalike valuutade suhtes

VaultCraft (VCX) tokenoomika

VaultCraft (VCX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VCX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VaultCraft (VCX) kohta

Kui palju on VaultCraft (VCX) tänapäeval väärt?
Reaalajas VCX hind USD on 0.00505973 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VCX/USD hind?
Praegune hind VCX/USD on $ 0.00505973. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VaultCraft turukapitalisatsioon?
VCX turukapitalisatsioon on $ 3.83M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VCX ringlev varu?
VCX ringlev varu on 756.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VCX (ATH) hind?
VCX saavutab ATH hinna summas 0.156593 USD.
Mis oli kõigi aegade VCX madalaim (ATL) hind?
VCX nägi ATL hinda summas 0.00119785 USD.
Milline on VCX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VCX kauplemismaht on -- USD.
Kas VCX sel aastal kõrgemale ka suundub?
VCX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VCX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:04:35 (UTC+8)

VaultCraft (VCX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.