Vault Zero (VZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vault Zero (VZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vault Zero (VZ) teave VaultZero is a cutting-edge gamified Web3 platform that leverages advanced multi-agent AI to redefine user interaction and engagement. Designed for explorers and innovators, it offers a unique fusion of AI, strategy, and decentralized rewards. Players participate in games, challenges, and strategic decisions, unlocking rewards while pushing boundaries of creativity and boldness in an ever-evolving digital landscape. Ametlik veebisait: https://www.vaultzero.ai Ostke VZ kohe!

Vault Zero (VZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vault Zero (VZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 76.65K $ 76.65K $ 76.65K Koguvaru: $ 2.87B $ 2.87B $ 2.87B Ringlev varu: $ 2.87B $ 2.87B $ 2.87B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 76.65K $ 76.65K $ 76.65K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00107794 $ 0.00107794 $ 0.00107794 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Vault Zero (VZ) hinna kohta

Vault Zero (VZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vault Zero (VZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VZ tokeni tokenoomikat, avastage VZ tokeni reaalajas hinda!

VZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VZ võiks suunduda? Meie VZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VZ tokeni hinna ennustust kohe!

