Avastage olulisi teadmisi Vault Overflow (VAULT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Vault Overflow (VAULT) teave

We're building a personal finance app on top of the Hyperliquid Dex.

This app is meant to offer a safe and streamlined experience for retail users, including:

  • An easier onboarding experience that allows crosschain and bank deposits
  • Portfolio Management
  • Long term positions building tools like DCA and auto-invest
  • Spot token trading
  • Low leverage futures products
  • A series of auto-rebalancing indexes for top tokens
  • More complex strategies like pair trading and delta-neutral positions
  • Hyperliquid EVM support for money markets and more

Ametlik veebisait:
https://www.vaultoverflow.com/

Vault Overflow (VAULT) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Vault Overflow (VAULT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 146.18K
Koguvaru:
$ 10.00M
Ringlev varu:
$ 3.69M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 395.70K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.276619
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.03946059
Praegune hind:
$ 0.03958243
Vault Overflow (VAULT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Vault Overflow (VAULT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate VAULT tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

VAULT tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate VAULT tokeni tokenoomikat, avastage VAULT tokeni reaalajas hinda!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.