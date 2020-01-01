Vault Overflow (VAULT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vault Overflow (VAULT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vault Overflow (VAULT) teave We're building a personal finance app on top of the Hyperliquid Dex. This app is meant to offer a safe and streamlined experience for retail users, including: An easier onboarding experience that allows crosschain and bank deposits

Portfolio Management

Long term positions building tools like DCA and auto-invest

Spot token trading

Low leverage futures products

A series of auto-rebalancing indexes for top tokens

More complex strategies like pair trading and delta-neutral positions

Hyperliquid EVM support for money markets and more Ametlik veebisait: https://www.vaultoverflow.com/

Vault Overflow (VAULT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vault Overflow (VAULT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 146.18K $ 146.18K $ 146.18K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 395.70K $ 395.70K $ 395.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.276619 $ 0.276619 $ 0.276619 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03946059 $ 0.03946059 $ 0.03946059 Praegune hind: $ 0.03958243 $ 0.03958243 $ 0.03958243 Lisateave Vault Overflow (VAULT) hinna kohta

Vault Overflow (VAULT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vault Overflow (VAULT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VAULT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VAULT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VAULT tokeni tokenoomikat, avastage VAULT tokeni reaalajas hinda!

VAULT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VAULT võiks suunduda? Meie VAULT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VAULT tokeni hinna ennustust kohe!

