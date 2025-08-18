Rohkem infot VAULT

VAULT Hinnainfo

VAULT Ametlik veebisait

VAULT Tokenoomika

VAULT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Vault Overflow logo

Vault Overflow hind (VAULT)

Loendis mitteolevad

1 VAULT/USD reaalajas hind:

$0.03958638
$0.03958638$0.03958638
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Vault Overflow (VAULT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:34:55 (UTC+8)

Vault Overflow (VAULT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03958262
$ 0.03958262$ 0.03958262
24 h madal
$ 0.03959014
$ 0.03959014$ 0.03959014
24 h kõrge

$ 0.03958262
$ 0.03958262$ 0.03958262

$ 0.03959014
$ 0.03959014$ 0.03959014

$ 0.276619
$ 0.276619$ 0.276619

$ 0.03946059
$ 0.03946059$ 0.03946059

--

--

+0.31%

+0.31%

Vault Overflow (VAULT) reaalajas hind on $0.03958638. Viimase 24 tunni jooksul VAULT kaubeldud madalaim $ 0.03958262 ja kõrgeim $ 0.03959014 näitab aktiivset turu volatiivsust. VAULTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.276619 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03946059.

Lüliajalise tootluse osas on VAULT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +0.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vault Overflow (VAULT) – turuteave

$ 146.19K
$ 146.19K$ 146.19K

--
----

$ 395.74K
$ 395.74K$ 395.74K

3.69M
3.69M 3.69M

9,996,760.42904998
9,996,760.42904998 9,996,760.42904998

Vault Overflow praegune turukapitalisatsioon on $ 146.19K -- 24 tunnise kauplemismahuga. VAULT ringlev varu on 3.69M, mille koguvaru on 9996760.42904998. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 395.74K.

Vault Overflow (VAULT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Vault Overflow ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Vault Overflow ja USD hinnamuutus $ -0.0018520171.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Vault Overflow ja USD hinnamuutus $ -0.0139463687.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Vault Overflow ja USD hinnamuutus $ -0.02687910771121293.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0018520171-4.67%
60 päeva$ -0.0139463687-35.23%
90 päeva$ -0.02687910771121293-40.44%

Mis on Vault Overflow (VAULT)

We're building a personal finance app on top of the Hyperliquid Dex. This app is meant to offer a safe and streamlined experience for retail users, including: - An easier onboarding experience that allows crosschain and bank deposits - Portfolio Management - Long term positions building tools like DCA and auto-invest - Spot token trading - Low leverage futures products - A series of auto-rebalancing indexes for top tokens - More complex strategies like pair trading and delta-neutral positions - Hyperliquid EVM support for money markets and more

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Vault Overflow (VAULT) allikas

Ametlik veebisait

Vault Overflow hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vault Overflow (VAULT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vault Overflow (VAULT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vault Overflow nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vault Overflow hinna ennustust kohe!

VAULT kohalike valuutade suhtes

Vault Overflow (VAULT) tokenoomika

Vault Overflow (VAULT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VAULT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vault Overflow (VAULT) kohta

Kui palju on Vault Overflow (VAULT) tänapäeval väärt?
Reaalajas VAULT hind USD on 0.03958638 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VAULT/USD hind?
Praegune hind VAULT/USD on $ 0.03958638. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vault Overflow turukapitalisatsioon?
VAULT turukapitalisatsioon on $ 146.19K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VAULT ringlev varu?
VAULT ringlev varu on 3.69M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VAULT (ATH) hind?
VAULT saavutab ATH hinna summas 0.276619 USD.
Mis oli kõigi aegade VAULT madalaim (ATL) hind?
VAULT nägi ATL hinda summas 0.03946059 USD.
Milline on VAULT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VAULT kauplemismaht on -- USD.
Kas VAULT sel aastal kõrgemale ka suundub?
VAULT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VAULT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:34:55 (UTC+8)

Vault Overflow (VAULT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.