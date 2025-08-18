Rohkem infot $VAULT

Vault AI hind ($VAULT)

1 $VAULT/USD reaalajas hind:

$0.00192202
-5.00%1D
USD
Vault AI ($VAULT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:34:47 (UTC+8)

Vault AI ($VAULT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00190905
24 h madal
$ 0.00203499
24 h kõrge

$ 0.00190905
$ 0.00203499
$ 0.382574
$ 0.00135517
+0.45%

-5.07%

-0.14%

-0.14%

Vault AI ($VAULT) reaalajas hind on $0.00192202. Viimase 24 tunni jooksul $VAULT kaubeldud madalaim $ 0.00190905 ja kõrgeim $ 0.00203499 näitab aktiivset turu volatiivsust. $VAULTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.382574 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00135517.

Lüliajalise tootluse osas on $VAULT muutunud +0.45% viimase tunni jooksul, -5.07% 24 tunni vältel -0.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vault AI ($VAULT) – turuteave

$ 191.91K
--
$ 191.91K
100.00M
100,000,000.0
Vault AI praegune turukapitalisatsioon on $ 191.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $VAULT ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 191.91K.

Vault AI ($VAULT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Vault AI ja USD hinnamuutus $ -0.000102797377246754.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Vault AI ja USD hinnamuutus $ +0.0007994375.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Vault AI ja USD hinnamuutus $ -0.0002635475.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Vault AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000102797377246754-5.07%
30 päeva$ +0.0007994375+41.59%
60 päeva$ -0.0002635475-13.71%
90 päeva$ 0--

Mis on Vault AI ($VAULT)

Designed to address modern-day crypto ecosystem requirements. With our pioneering decentralized escrow service. We aim to deliver an unparalleled user experience by utilizing social dapp integration, AI and gamification. $Vault Token Utilization Allocation of 1% of escrow fees to the Revenue Sharing Pool for $VAULT holders. Using Escrow Fees to support product development and marketing. Notably, the market demand for our offerings is evident. Global SaaS escrow services market was $5.4 billion in 2021 and is projected to hit $18.4 billion by 2031. Phase 1 Laying the Foundations Token Launch: The dawn of a new era with $VAULT. Coin Listing Sites: Enhancing visibility and accessibility. Marketing, User Growth, and Acquisition: Amplifying our presence and building a robust community. VaultEscrowBot Release: Introducing our decentralized escrow solution. Partnership Announcements: Joining hands with industry leaders for a brighter future. Phase 2 Expansion and Diversification Vault Discord Bot: Expanding our ecosystem to Discord enthusiasts. Vault iOS & Android App: Taking user experience to fingertips, across all devices. Hire Social Media Management Agency: Streamlining and enhancing our digital presence. Large Partnerships: Collaborating with giants for mutual growth. Anonymous Transactions and Mixing Service: Prioritizing privacy and security in every transaction. Phase 3 Setting Industry Benchmarks Speed and Security Application Update: Because efficiency and safety are paramount. Sponsorships: Aligning with esteemed events and platforms for greater outreach. Livestream Promotions: Engaging with our community in real-time.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Vault AI ($VAULT) allikas

Ametlik veebisait

Vault AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vault AI ($VAULT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vault AI ($VAULT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vault AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vault AI hinna ennustust kohe!

$VAULT kohalike valuutade suhtes

Vault AI ($VAULT) tokenoomika

Vault AI ($VAULT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $VAULT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vault AI ($VAULT) kohta

Kui palju on Vault AI ($VAULT) tänapäeval väärt?
Reaalajas $VAULT hind USD on 0.00192202 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $VAULT/USD hind?
Praegune hind $VAULT/USD on $ 0.00192202. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vault AI turukapitalisatsioon?
$VAULT turukapitalisatsioon on $ 191.91K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $VAULT ringlev varu?
$VAULT ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $VAULT (ATH) hind?
$VAULT saavutab ATH hinna summas 0.382574 USD.
Mis oli kõigi aegade $VAULT madalaim (ATL) hind?
$VAULT nägi ATL hinda summas 0.00135517 USD.
Milline on $VAULT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $VAULT kauplemismaht on -- USD.
Kas $VAULT sel aastal kõrgemale ka suundub?
$VAULT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $VAULT hinna ennustust.
Vault AI ($VAULT) Olulised valdkonna uudised

