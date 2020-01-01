Vapor (VAPOR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vapor (VAPOR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vapor (VAPOR) teave Vaporware is a no-code AI agent launchpad powered by Hyperliquid L1 and ai16z. Users are able to create agents that interact on Telegram, X, and more. Once the hyperliquid EVM launches those agents will also be able to be tied to a token that can be traded on the native exchanges on the EVM. All agents tokens are paired with VAPOR. The launchpad is currently live in an alpha stage and should move to the full launch soon. Ametlik veebisait: https://www.vaporware.fun/ Ostke VAPOR kohe!

Vapor (VAPOR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vapor (VAPOR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 254.82K $ 254.82K $ 254.82K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 254.82K $ 254.82K $ 254.82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.160208 $ 0.160208 $ 0.160208 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00014999 $ 0.00014999 $ 0.00014999 Praegune hind: $ 0.00025433 $ 0.00025433 $ 0.00025433 Lisateave Vapor (VAPOR) hinna kohta

Vapor (VAPOR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vapor (VAPOR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VAPOR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VAPOR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VAPOR tokeni tokenoomikat, avastage VAPOR tokeni reaalajas hinda!

VAPOR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VAPOR võiks suunduda? Meie VAPOR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VAPOR tokeni hinna ennustust kohe!

