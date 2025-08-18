Rohkem infot VAPOR

Vapor hind (VAPOR)

Loendis mitteolevad

1 VAPOR/USD reaalajas hind:

$0.00025995
$0.00025995$0.00025995
+2.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Vapor (VAPOR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:24:10 (UTC+8)

Vapor (VAPOR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00025433
$ 0.00025433
24 h madal
$ 0.00025997
$ 0.00025997
24 h kõrge

$ 0.00025433
$ 0.00025433

$ 0.00025997
$ 0.00025997

$ 0.160208
$ 0.160208

$ 0.00014999
$ 0.00014999

-0.00%

+2.20%

-4.15%

-4.15%

Vapor (VAPOR) reaalajas hind on $0.00025995. Viimase 24 tunni jooksul VAPOR kaubeldud madalaim $ 0.00025433 ja kõrgeim $ 0.00025997 näitab aktiivset turu volatiivsust. VAPORkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.160208 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00014999.

Lüliajalise tootluse osas on VAPOR muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, +2.20% 24 tunni vältel -4.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vapor (VAPOR) – turuteave

$ 260.45K
$ 260.45K

--
--

$ 260.45K
$ 260.45K

1.00B
1.00B

1,001,932,831.0
1,001,932,831.0

Vapor praegune turukapitalisatsioon on $ 260.45K -- 24 tunnise kauplemismahuga. VAPOR ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1001932831.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 260.45K.

Vapor (VAPOR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Vapor ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Vapor ja USD hinnamuutus $ -0.0000419500.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Vapor ja USD hinnamuutus $ -0.0001947176.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Vapor ja USD hinnamuutus $ -0.00169322919319497.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+2.20%
30 päeva$ -0.0000419500-16.13%
60 päeva$ -0.0001947176-74.90%
90 päeva$ -0.00169322919319497-86.69%

Mis on Vapor (VAPOR)

Vaporware is a no-code AI agent launchpad powered by Hyperliquid L1 and ai16z. Users are able to create agents that interact on Telegram, X, and more. Once the hyperliquid EVM launches those agents will also be able to be tied to a token that can be traded on the native exchanges on the EVM. All agents tokens are paired with VAPOR. The launchpad is currently live in an alpha stage and should move to the full launch soon.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Vapor (VAPOR) allikas

Ametlik veebisait

Vapor hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vapor (VAPOR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vapor (VAPOR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vapor nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vapor hinna ennustust kohe!

VAPOR kohalike valuutade suhtes

Vapor (VAPOR) tokenoomika

Vapor (VAPOR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VAPOR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vapor (VAPOR) kohta

Kui palju on Vapor (VAPOR) tänapäeval väärt?
Reaalajas VAPOR hind USD on 0.00025995 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VAPOR/USD hind?
Praegune hind VAPOR/USD on $ 0.00025995. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vapor turukapitalisatsioon?
VAPOR turukapitalisatsioon on $ 260.45K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VAPOR ringlev varu?
VAPOR ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VAPOR (ATH) hind?
VAPOR saavutab ATH hinna summas 0.160208 USD.
Mis oli kõigi aegade VAPOR madalaim (ATL) hind?
VAPOR nägi ATL hinda summas 0.00014999 USD.
Milline on VAPOR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VAPOR kauplemismaht on -- USD.
Kas VAPOR sel aastal kõrgemale ka suundub?
VAPOR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VAPOR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:24:10 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.