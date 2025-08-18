Rohkem infot VNTY

Vanity hind (VNTY)

1 VNTY/USD reaalajas hind:

--
----
-10.20%1D
USD
Vanity (VNTY) reaalajas hinnagraafik
Vanity (VNTY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.99%

-10.55%

+8.40%

+8.40%

Vanity (VNTY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul VNTY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. VNTYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on VNTY muutunud +0.99% viimase tunni jooksul, -10.55% 24 tunni vältel +8.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vanity (VNTY) – turuteave

$ 14.72K
$ 14.72K$ 14.72K

--
----

$ 14.72K
$ 14.72K$ 14.72K

999.44M
999.44M 999.44M

999,439,093.380147
999,439,093.380147 999,439,093.380147

Vanity praegune turukapitalisatsioon on $ 14.72K -- 24 tunnise kauplemismahuga. VNTY ringlev varu on 999.44M, mille koguvaru on 999439093.380147. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.72K.

Vanity (VNTY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Vanity ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Vanity ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Vanity ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Vanity ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-10.55%
30 päeva$ 0-24.13%
60 päeva$ 0-84.77%
90 päeva$ 0--

Mis on Vanity (VNTY)

VanityBazaar is a pioneering platform in the Solana ecosystem that transforms blockchain addresses from random alphanumeric strings into branded, personalized identities. Built on Solana's high-performance blockchain, VanityBazaar empowers users to own memorable wallet addresses, create meaningful brand identities, and participate in a vibrant social ecosystem centered around these custom digital identities. By combining a marketplace for pre-generated vanity addresses, a custom address generation service, and an integrated social platform with novel token economics, VanityBazaar addresses a fundamental gap in blockchain user experience: the lack of personalization and identity in the wallet address space. Our platform utilizes a dual-token economy with a deflationary mechanism, referral rewards, and innovative monetization strategies to ensure sustainable growth. This white paper outlines the technical architecture, business model, and vision of VanityBazaar as we scale to become the definitive destination for blockchain identity in the Solana ecosystem and beyond.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Vanity (VNTY) allikas

Valge raamat

Vanity hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vanity (VNTY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vanity (VNTY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vanity nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vanity hinna ennustust kohe!

VNTY kohalike valuutade suhtes

Vanity (VNTY) tokenoomika

Vanity (VNTY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VNTY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vanity (VNTY) kohta

Kui palju on Vanity (VNTY) tänapäeval väärt?
Reaalajas VNTY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VNTY/USD hind?
Praegune hind VNTY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vanity turukapitalisatsioon?
VNTY turukapitalisatsioon on $ 14.72K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VNTY ringlev varu?
VNTY ringlev varu on 999.44M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VNTY (ATH) hind?
VNTY saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade VNTY madalaim (ATL) hind?
VNTY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on VNTY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VNTY kauplemismaht on -- USD.
Kas VNTY sel aastal kõrgemale ka suundub?
VNTY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VNTY hinna ennustust.
Vanity (VNTY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

