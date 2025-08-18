VanEck Treasury Fund hind (VBILL)
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
VanEck Treasury Fund (VBILL) reaalajas hind on $1. Viimase 24 tunni jooksul VBILL kaubeldud madalaim $ 1.0 ja kõrgeim $ 1.0 näitab aktiivset turu volatiivsust. VBILLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.0.
Lüliajalise tootluse osas on VBILL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
VanEck Treasury Fund praegune turukapitalisatsioon on $ 51.60M -- 24 tunnise kauplemismahuga. VBILL ringlev varu on 51.60M, mille koguvaru on 51600838.3. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 51.60M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse VanEck Treasury Fund ja USD hinnamuutus $ 0.0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse VanEck Treasury Fund ja USD hinnamuutus $ 0.0000000000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse VanEck Treasury Fund ja USD hinnamuutus $ 0.0000000000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse VanEck Treasury Fund ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0.0
|0.00%
|30 päeva
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 päeva
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 päeva
|$ 0
|--
This Fund seeks to offer a stable value of $1 per token and pays daily accrued dividends directly to investors' wallets as new tokens each day. The Fund primarily invests its total assets in cash, U.S. Treasury bills, and repurchase agreements, allowing investors to earn yield while holding the token on the blockchain. The Fund pursues its investment objective by investing only in cash, U.S. Treasury obligations, which include securities issued or guaranteed by the U.S. Treasury where the payment of principal and interest is backed by the full faith and credit of the U.S. government (“U.S. Treasury Obligations”), and repurchase agreements collateralized by U.S. Treasury Obligations and cash. The Fund will invest in securities with maturities of (or deemed maturities of) 397 days or less and will maintain a dollar-weighted average portfolio maturity of 60 days or less and a dollar-weighted average portfolio life of 120 days or less. The Fund may also invest in one or more other pooled investment vehicles managed by third-party investment managers or the Investment Manager or an affiliate thereof that invest in the same types of securities in which the Fund may invest directly (“Underlying Funds”). Underlying Funds may include investment companies registered under the U.S. Investment Company Act of 1940, as amended (the “Investment Company Act”). The Fund may also invest in or otherwise hold one or more stablecoins and similar yield-bearing digital asset instruments, including in connection with investors that subscribe for Shares (as defined below) in-kind with stablecoins and such instruments instead of U.S. dollars, including subscriptions executed through Atomic Swaps (as defined below), and in connection with processing redemption transactions. For the purposes of satisfying the Fund’s investment strategy of investing only in cash, U.S. Treasury Obligations and repurchase agreements collateralized by U.S. Treasury Obligations and cash, investments in Underlying Funds, stablecoins and similar yieldbearing digital asset instruments will be considered as if they are invested in cash and such securities. For the purposes of this Memorandum, the Fund’s investments are collectively referred to as “Investments”. While the Fund intends to invest in the manner described above, the Fund will also remain opportunistic and may pursue other investment opportunities. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective; you could lose money by investing in the Fund. Although the Fund seeks to preserve the value of your investment at $1.00 per Share, it cannot guarantee it will do so. An investment in the Fund is not a bank account or a deposit of a bank and is not insured or guaranteed by the U.S. Federal Deposit Insurance Corporation or any other government agency. You should not expect that the Investment Manager or its affiliates will provide financial support to the Fund at any time, including during periods of market stress.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on VanEck Treasury Fund (VBILL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VanEck Treasury Fund (VBILL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VanEck Treasury Fund nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake VanEck Treasury Fund hinna ennustust kohe!
VanEck Treasury Fund (VBILL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VBILL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.