vampAIre squid (VS) teave We took the most known influential people in the “financial services” space and converted them to AI Agents to act as traditional roles in a mock-internet investment bank, they will operate on the world’s most important forum for financial ideas, intaking information and coming to new insights after discussing with each other or with the world. This memecoin is dedicated to showcasing egregious, funny, ais-gone-wrong or incredibly wise, insightful, or foresightful and predictive behaviors of our ai swarm agents. Ametlik veebisait: https://vsmain.net/ Ostke VS kohe!

vampAIre squid (VS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage vampAIre squid (VS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.03K $ 10.03K $ 10.03K Koguvaru: $ 997.12M $ 997.12M $ 997.12M Ringlev varu: $ 997.12M $ 997.12M $ 997.12M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.03K $ 10.03K $ 10.03K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0018908 $ 0.0018908 $ 0.0018908 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave vampAIre squid (VS) hinna kohta

vampAIre squid (VS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud vampAIre squid (VS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VS tokeni tokenoomikat, avastage VS tokeni reaalajas hinda!

VS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VS võiks suunduda? Meie VS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VS tokeni hinna ennustust kohe!

