Value DeFi (VALUE) teave The Value DeFi platform is a suite of products that aim to bring fairness, true value, and innovation to Decentralized Finance. Their flagship products include vSwap, an automated market-maker built on Ethereum and Binance Smart Chain that allows anyone to create trading pools with flexible ratio pairs, add liquidity, and earn trading fees, and vSafe, state-of-the-art multi-strategy yield-optimizers that allow unprecedented composability and flexibility of LP assets to maximize returns. Ametlik veebisait: https://valuedefi.io/ Ostke VALUE kohe!

Value DeFi (VALUE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Value DeFi (VALUE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 113.40K $ 113.40K $ 113.40K Koguvaru: $ 4.78M $ 4.78M $ 4.78M Ringlev varu: $ 4.78M $ 4.78M $ 4.78M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 113.49K $ 113.49K $ 113.49K Kõigi aegade kõrgeim: $ 46.9 $ 46.9 $ 46.9 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00704948 $ 0.00704948 $ 0.00704948 Praegune hind: $ 0.02372013 $ 0.02372013 $ 0.02372013 Lisateave Value DeFi (VALUE) hinna kohta

Value DeFi (VALUE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Value DeFi (VALUE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VALUE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VALUE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VALUE tokeni tokenoomikat, avastage VALUE tokeni reaalajas hinda!

VALUE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VALUE võiks suunduda? Meie VALUE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VALUE tokeni hinna ennustust kohe!

