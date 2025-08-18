Mis on Value DeFi (VALUE)

The Value DeFi platform is a suite of products that aim to bring fairness, true value, and innovation to Decentralized Finance. Their flagship products include vSwap, an automated market-maker built on Ethereum and Binance Smart Chain that allows anyone to create trading pools with flexible ratio pairs, add liquidity, and earn trading fees, and vSafe, state-of-the-art multi-strategy yield-optimizers that allow unprecedented composability and flexibility of LP assets to maximize returns.

Value DeFi (VALUE) tokenoomika

Value DeFi (VALUE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VALUE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Value DeFi (VALUE) kohta Kui palju on Value DeFi (VALUE) tänapäeval väärt? Reaalajas VALUE hind USD on 0.02356034 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VALUE/USD hind? $ 0.02356034 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VALUE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Value DeFi turukapitalisatsioon? VALUE turukapitalisatsioon on $ 112.85K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VALUE ringlev varu? VALUE ringlev varu on 4.78M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VALUE (ATH) hind? VALUE saavutab ATH hinna summas 46.9 USD . Mis oli kõigi aegade VALUE madalaim (ATL) hind? VALUE nägi ATL hinda summas 0.00704948 USD . Milline on VALUE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VALUE kauplemismaht on -- USD . Kas VALUE sel aastal kõrgemale ka suundub? VALUE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VALUE hinna ennustust

