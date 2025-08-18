Rohkem infot VALUE

Value DeFi logo

Value DeFi hind (VALUE)

Loendis mitteolevad

1 VALUE/USD reaalajas hind:

$0.02359416
$0.02359416$0.02359416
+3.70%1D
mexc
USD
Value DeFi (VALUE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:08:56 (UTC+8)

Value DeFi (VALUE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02221452
$ 0.02221452$ 0.02221452
24 h madal
$ 0.02382537
$ 0.02382537$ 0.02382537
24 h kõrge

$ 0.02221452
$ 0.02221452$ 0.02221452

$ 0.02382537
$ 0.02382537$ 0.02382537

$ 46.9
$ 46.9$ 46.9

$ 0.00704948
$ 0.00704948$ 0.00704948

+0.46%

+3.55%

-1.40%

-1.40%

Value DeFi (VALUE) reaalajas hind on $0.02356034. Viimase 24 tunni jooksul VALUE kaubeldud madalaim $ 0.02221452 ja kõrgeim $ 0.02382537 näitab aktiivset turu volatiivsust. VALUEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 46.9 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00704948.

Lüliajalise tootluse osas on VALUE muutunud +0.46% viimase tunni jooksul, +3.55% 24 tunni vältel -1.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Value DeFi (VALUE) – turuteave

$ 112.85K
$ 112.85K$ 112.85K

--
----

$ 112.94K
$ 112.94K$ 112.94K

4.78M
4.78M 4.78M

4,786,801.979021698
4,786,801.979021698 4,786,801.979021698

Value DeFi praegune turukapitalisatsioon on $ 112.85K -- 24 tunnise kauplemismahuga. VALUE ringlev varu on 4.78M, mille koguvaru on 4786801.979021698. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 112.94K.

Value DeFi (VALUE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Value DeFi ja USD hinnamuutus $ +0.00080746.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Value DeFi ja USD hinnamuutus $ +0.0017955240.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Value DeFi ja USD hinnamuutus $ +0.0002186352.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Value DeFi ja USD hinnamuutus $ +0.009169557810108513.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00080746+3.55%
30 päeva$ +0.0017955240+7.62%
60 päeva$ +0.0002186352+0.93%
90 päeva$ +0.009169557810108513+63.72%

Mis on Value DeFi (VALUE)

The Value DeFi platform is a suite of products that aim to bring fairness, true value, and innovation to Decentralized Finance. Their flagship products include vSwap, an automated market-maker built on Ethereum and Binance Smart Chain that allows anyone to create trading pools with flexible ratio pairs, add liquidity, and earn trading fees, and vSafe, state-of-the-art multi-strategy yield-optimizers that allow unprecedented composability and flexibility of LP assets to maximize returns.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Value DeFi (VALUE) allikas

Ametlik veebisait

Value DeFi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Value DeFi (VALUE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Value DeFi (VALUE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Value DeFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Value DeFi hinna ennustust kohe!

VALUE kohalike valuutade suhtes

Value DeFi (VALUE) tokenoomika

Value DeFi (VALUE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VALUE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Value DeFi (VALUE) kohta

Kui palju on Value DeFi (VALUE) tänapäeval väärt?
Reaalajas VALUE hind USD on 0.02356034 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VALUE/USD hind?
Praegune hind VALUE/USD on $ 0.02356034. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Value DeFi turukapitalisatsioon?
VALUE turukapitalisatsioon on $ 112.85K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VALUE ringlev varu?
VALUE ringlev varu on 4.78M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VALUE (ATH) hind?
VALUE saavutab ATH hinna summas 46.9 USD.
Mis oli kõigi aegade VALUE madalaim (ATL) hind?
VALUE nägi ATL hinda summas 0.00704948 USD.
Milline on VALUE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VALUE kauplemismaht on -- USD.
Kas VALUE sel aastal kõrgemale ka suundub?
VALUE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VALUE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:08:56 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.