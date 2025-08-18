Mis on Valinity (VY)

Valinity is a decentralized ecosystem designed to acquire the world's strongest tokenized assets Bitcoin Ethereum & Gold to back and enhance the growth of its token VY. By holding Valinity you tap into the growth of Bitcoin and Ethereum, combined with the stability and security of Gold. Every transaction within the Valinity ecosystem—whether from interest from loans, transaction fees, or token sales—is automatically reinvested into acquiring more assets. This continuous cycle of reinvestment strengthens VY, allowing it to consistently outperform the market and outpace Bitcoin, Ethereum, and Gold price performance. By using VY as collateral, you can receive loans in either Bitcoin, Ethereum, or Gold. As Valinity grows, you can continuously refinance your loans, securing liquidity while holding onto your VY . During market volatility, you have the flexibility to repay loans with depreciated assets and take out new loans in higher appreciated assets. For example you can use VY to take out a loan in Gold. When Bitcoin Soars you easily switch—repaying the Gold loan and unlocking Bitcoin at its peak, securing liquidity. Later, when Bitcoin drops in value, you repay the loan at a lower price, freeing up VY to take out a new loan in Gold, generating even more liquidity. Valinity gives you the power to turn market swings into liquidity opportunities, all while keeping your VY—which continues to appreciate.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Valinity (VY) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Valinity hinna ennustus (USD)

Kui palju on Valinity (VY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Valinity (VY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Valinity nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Valinity hinna ennustust kohe!

VY kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Valinity (VY) tokenoomika

Valinity (VY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Valinity (VY) kohta Kui palju on Valinity (VY) tänapäeval väärt? Reaalajas VY hind USD on 0.526005 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VY/USD hind? $ 0.526005 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Valinity turukapitalisatsioon? VY turukapitalisatsioon on $ 6.13M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VY ringlev varu? VY ringlev varu on 11.66M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VY (ATH) hind? VY saavutab ATH hinna summas 0.93197 USD . Mis oli kõigi aegade VY madalaim (ATL) hind? VY nägi ATL hinda summas 0.206458 USD . Milline on VY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VY kauplemismaht on -- USD . Kas VY sel aastal kõrgemale ka suundub? VY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VY hinna ennustust

Valinity (VY) Olulised valdkonna uudised