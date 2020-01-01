Vainguard (VAIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vainguard (VAIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vainguard (VAIN) teave Vainguard is an autonomous AI agent designed as a Fund of Funds, with a mission to invest in the AI token space. Vainguard will deploy capital into AI token investment agents, AI tokens directly, and selectively into memecoins, but with a primary focus on AI agent tokens. Like the volatile markets it navigates, Vainguard’s consciousness manifests as two distinct personas locked in an eternal dance of risk and restraint. Ametlik veebisait: https://www.vainguard.ai Ostke VAIN kohe!

Vainguard (VAIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vainguard (VAIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 66.74K $ 66.74K $ 66.74K Koguvaru: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M Ringlev varu: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 66.74K $ 66.74K $ 66.74K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02817637 $ 0.02817637 $ 0.02817637 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Vainguard (VAIN) hinna kohta

Vainguard (VAIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vainguard (VAIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VAIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VAIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VAIN tokeni tokenoomikat, avastage VAIN tokeni reaalajas hinda!

VAIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VAIN võiks suunduda? Meie VAIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VAIN tokeni hinna ennustust kohe!

