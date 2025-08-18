Rohkem infot UXD

UXD Stablecoin logo

UXD Stablecoin hind (UXD)

Loendis mitteolevad

1 UXD/USD reaalajas hind:

0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
UXD Stablecoin (UXD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 16:34:30 (UTC+8)

UXD Stablecoin (UXD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.01%

-0.05%

+0.04%

+0.04%

UXD Stablecoin (UXD) reaalajas hind on $0.999603. Viimase 24 tunni jooksul UXD kaubeldud madalaim $ 0.999339 ja kõrgeim $ 1.001 näitab aktiivset turu volatiivsust. UXDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.03 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.052523.

Lüliajalise tootluse osas on UXD muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -0.05% 24 tunni vältel +0.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

UXD Stablecoin (UXD) – turuteave

--
----

UXD Stablecoin praegune turukapitalisatsioon on $ 310.99K -- 24 tunnise kauplemismahuga. UXD ringlev varu on 311.14K, mille koguvaru on 8999954.586342. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.00M.

UXD Stablecoin (UXD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse UXD Stablecoin ja USD hinnamuutus $ -0.0005846088587711.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse UXD Stablecoin ja USD hinnamuutus $ +0.0008418656.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse UXD Stablecoin ja USD hinnamuutus $ +0.0009605185.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse UXD Stablecoin ja USD hinnamuutus $ -0.00283409181989.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0005846088587711-0.05%
30 päeva$ +0.0008418656+0.08%
60 päeva$ +0.0009605185+0.10%
90 päeva$ -0.00283409181989-0.28%

Mis on UXD Stablecoin (UXD)

UXD Protocol is an algorithmic stablecoin that is fully backed by a delta-neutral position using derivatives. UXD Protocol is non-custodial, and does not hold user's deposited crypto assets. Users can mint/redeem UXD on a permissionless basis.UXD users can mint 1 UXD for $1 worth of crypto assets. UXD does not require any over-collateralization.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse UXD Stablecoin (UXD) allikas

Ametlik veebisait

UXD Stablecoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on UXD Stablecoin (UXD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UXD Stablecoin (UXD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UXD Stablecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UXD Stablecoin hinna ennustust kohe!

UXD kohalike valuutade suhtes

UXD Stablecoin (UXD) tokenoomika

UXD Stablecoin (UXD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UXD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UXD Stablecoin (UXD) kohta

Kui palju on UXD Stablecoin (UXD) tänapäeval väärt?
Reaalajas UXD hind USD on 0.999603 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UXD/USD hind?
Praegune hind UXD/USD on $ 0.999603. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on UXD Stablecoin turukapitalisatsioon?
UXD turukapitalisatsioon on $ 310.99K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UXD ringlev varu?
UXD ringlev varu on 311.14K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UXD (ATH) hind?
UXD saavutab ATH hinna summas 5.03 USD.
Mis oli kõigi aegade UXD madalaim (ATL) hind?
UXD nägi ATL hinda summas 0.052523 USD.
Milline on UXD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UXD kauplemismaht on -- USD.
Kas UXD sel aastal kõrgemale ka suundub?
UXD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UXD hinna ennustust.
