Mis on UX Chain (UX)

What is UX? UX is a cross chain DeFi hub that interconnects between blockchains. As a base layer blockchain, applications and money lego primitives can be built on top of UX to access cross-chain leverage and liquidity. The UX Blockchain facilitates interoperability for a Tendermint Proof of Stake protocol with the Cosmos ecosystem, Ethereum network, side chain architectures, layer two scaling solutions, and alternative base layer protocols. As a Cosmos SDK blockchain, the UX Chain is interoperable with blockchains including Terra, Crypto.com, Binance Chain, Osmosis, Secret Network, and 30+ other chains, plus Ethereum, from Day 1. Why was UX created? UX was created to address three main issues that exist in DeFi: 1) Detached Yields 2) Concentrated Systematic Risks 3) Isolated Capital UX plans to break the inherent silos between blockchains by utilizing bridging solutions towards interconnecting blockchains and encouraging better capital efficiency. The eventual goals will be to enable interchain lending and borrowing, multi-chain staking and delegations, plus cross chain defi rates. What is the native UX token? The native UX token is a Proof of Stake asset that can exist as a Cosmos SDK token and an ERC20 token on Ethereum. UX tokens are used to pay for network fees on the UX Chain, to provide Proof of Stake consensus to the UX network, and for protocol governance.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse UX Chain (UX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

UX Chain hinna ennustus (USD)

Kui palju on UX Chain (UX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UX Chain (UX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UX Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UX Chain hinna ennustust kohe!

UX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

UX Chain (UX) tokenoomika

UX Chain (UX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UX Chain (UX) kohta Kui palju on UX Chain (UX) tänapäeval väärt? Reaalajas UX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on UX Chain turukapitalisatsioon? UX turukapitalisatsioon on $ 956.84K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UX ringlev varu? UX ringlev varu on 4.43B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UX (ATH) hind? UX saavutab ATH hinna summas 0.359554 USD . Mis oli kõigi aegade UX madalaim (ATL) hind? UX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on UX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UX kauplemismaht on -- USD . Kas UX sel aastal kõrgemale ka suundub? UX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UX hinna ennustust

UX Chain (UX) Olulised valdkonna uudised