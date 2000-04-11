uwu (UWU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi uwu (UWU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

uwu (UWU) teave This token is about an emoticon representing a cute face. The u characters represent closed eyes, while the w represents a cat mouth. It is used to express various warm, happy, or affectionate feelings. The emoticon uwu is often used to denote cuteness (kawaii), happiness, or tenderness. It is popularly used in the furry fandom. It is often erroneously used to reference Japanese otaku culture. The emoticon uwu is known to date back as far as April 11, 2000, when it was used by furry artist Ghislain Deslierres in a post on the furry art site VCL (Vixen Controlled Library). Ametlik veebisait: https://uwuctosol.com Ostke UWU kohe!

uwu (UWU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage uwu (UWU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.33K $ 7.33K $ 7.33K Koguvaru: $ 996.84M $ 996.84M $ 996.84M Ringlev varu: $ 996.84M $ 996.84M $ 996.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.33K $ 7.33K $ 7.33K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00260909 $ 0.00260909 $ 0.00260909 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave uwu (UWU) hinna kohta

uwu (UWU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud uwu (UWU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UWU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UWU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UWU tokeni tokenoomikat, avastage UWU tokeni reaalajas hinda!

UWU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UWU võiks suunduda? Meie UWU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UWU tokeni hinna ennustust kohe!

