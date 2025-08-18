Mis on UwU Lend (UWU)

UwU Lend is a liquidity market that offers depositing and borrowing. Users earn interest on deposits and pay interest to borrow. This provides the ability to free capital against assets users are planning to hold for utilization in other investments, leveraging, or expenses. Outstanding loans have more collateral backing them than debt, known as overcollateralization. This eliminates risk of non-payment for depositors. The UwU treasury earns a small amount of fees to cover bad debt in the event of extreme volatility. Borrowers do not have a repayment schedule with no limit on loan duration. UwU Lend is non-custodial; no user funds can be seized by the protocol.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UwU Lend (UWU) kohta Kui palju on UwU Lend (UWU) tänapäeval väärt? Reaalajas UWU hind USD on 0.00660499 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UWU/USD hind? $ 0.00660499 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UWU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on UwU Lend turukapitalisatsioon? UWU turukapitalisatsioon on $ 71.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UWU ringlev varu? UWU ringlev varu on 10.77M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UWU (ATH) hind? UWU saavutab ATH hinna summas 380.72 USD . Mis oli kõigi aegade UWU madalaim (ATL) hind? UWU nägi ATL hinda summas 0.00373277 USD . Milline on UWU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UWU kauplemismaht on -- USD . Kas UWU sel aastal kõrgemale ka suundub? UWU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UWU hinna ennustust

UwU Lend (UWU) Olulised valdkonna uudised