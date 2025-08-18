Rohkem infot UTYAB

UTYABSWAP logo

UTYABSWAP hind (UTYAB)

Loendis mitteolevad

1 UTYAB/USD reaalajas hind:

$0.00024456
$0.00024456$0.00024456
+9.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
UTYABSWAP (UTYAB) reaalajas hinnagraafik
UTYABSWAP (UTYAB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00493367
$ 0.00493367$ 0.00493367

$ 0
$ 0$ 0

-3.16%

+9.45%

+24.36%

+24.36%

UTYABSWAP (UTYAB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul UTYAB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. UTYABkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00493367 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on UTYAB muutunud -3.16% viimase tunni jooksul, +9.45% 24 tunni vältel +24.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

UTYABSWAP (UTYAB) – turuteave

$ 244.56K
$ 244.56K$ 244.56K

--
----

$ 244.56K
$ 244.56K$ 244.56K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

UTYABSWAP praegune turukapitalisatsioon on $ 244.56K -- 24 tunnise kauplemismahuga. UTYAB ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 244.56K.

UTYABSWAP (UTYAB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse UTYABSWAP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse UTYABSWAP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse UTYABSWAP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse UTYABSWAP ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+9.45%
30 päeva$ 0+601.78%
60 päeva$ 0+694.33%
90 päeva$ 0--

Mis on UTYABSWAP (UTYAB)

THE ALL-IN-ONE PLATFORM ON THE TON BLOCKCHAIN, Made simple for the people on TON

Üksuse UTYABSWAP (UTYAB) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

UTYABSWAP hinna ennustus (USD)

Kui palju on UTYABSWAP (UTYAB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UTYABSWAP (UTYAB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UTYABSWAP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UTYABSWAP hinna ennustust kohe!

UTYABSWAP (UTYAB) tokenoomika

UTYABSWAP (UTYAB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UTYAB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UTYABSWAP (UTYAB) kohta

Kui palju on UTYABSWAP (UTYAB) tänapäeval väärt?
Reaalajas UTYAB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UTYAB/USD hind?
Praegune hind UTYAB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on UTYABSWAP turukapitalisatsioon?
UTYAB turukapitalisatsioon on $ 244.56K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UTYAB ringlev varu?
UTYAB ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UTYAB (ATH) hind?
UTYAB saavutab ATH hinna summas 0.00493367 USD.
Mis oli kõigi aegade UTYAB madalaim (ATL) hind?
UTYAB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on UTYAB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UTYAB kauplemismaht on -- USD.
Kas UTYAB sel aastal kõrgemale ka suundub?
UTYAB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UTYAB hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.