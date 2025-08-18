Rohkem infot UTU

UTU Coin logo

UTU Coin hind (UTU)

Loendis mitteolevad

1 UTU/USD reaalajas hind:

$0.00060605
$0.00060605$0.00060605
-1.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
UTU Coin (UTU) reaalajas hinnagraafik
UTU Coin (UTU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.221291
$ 0.221291

$ 0
$ 0

-0.63%

-1.20%

+8.55%

+8.55%

UTU Coin (UTU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul UTU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. UTUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.221291 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on UTU muutunud -0.63% viimase tunni jooksul, -1.20% 24 tunni vältel +8.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

UTU Coin (UTU) – turuteave

$ 178.13K
$ 178.13K

--
--

$ 604.84K
$ 604.84K

293.92M
293.92M

998,000,000.0
998,000,000.0

UTU Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 178.13K -- 24 tunnise kauplemismahuga. UTU ringlev varu on 293.92M, mille koguvaru on 998000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 604.84K.

UTU Coin (UTU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse UTU Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse UTU Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse UTU Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse UTU Coin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.20%
30 päeva$ 0+21.17%
60 päeva$ 0+70.76%
90 päeva$ 0--

Mis on UTU Coin (UTU)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse UTU Coin (UTU) allikas

Ametlik veebisait

UTU Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on UTU Coin (UTU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UTU Coin (UTU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UTU Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UTU Coin hinna ennustust kohe!

UTU kohalike valuutade suhtes

UTU Coin (UTU) tokenoomika

UTU Coin (UTU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UTU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UTU Coin (UTU) kohta

Kui palju on UTU Coin (UTU) tänapäeval väärt?
Reaalajas UTU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UTU/USD hind?
Praegune hind UTU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on UTU Coin turukapitalisatsioon?
UTU turukapitalisatsioon on $ 178.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UTU ringlev varu?
UTU ringlev varu on 293.92M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UTU (ATH) hind?
UTU saavutab ATH hinna summas 0.221291 USD.
Mis oli kõigi aegade UTU madalaim (ATL) hind?
UTU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on UTU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UTU kauplemismaht on -- USD.
Kas UTU sel aastal kõrgemale ka suundub?
UTU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UTU hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.