uTON (UTON) teave UTONIC is the first TON restaking platform and revenue-sharing layer for one billion users in Telegram. Focusing on one billion users' real usecases in Telegram and TON ecosystem, UTONiC collaborates with various Web2 and Web3 partners to build scenario-based AVS solutions for gaming, social, payment, AI dapps. The Liquid Restaking Token, uTON supports a diverse range of assets, including TON, tsTON, stTON, offering retail users versatile options to maximize their earnings with additional airdrop. Ametlik veebisait: https://utonic.org/home Ostke UTON kohe!

uTON (UTON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage uTON (UTON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.13M Koguvaru: $ 3.05M Ringlev varu: $ 3.05M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.07 Kõigi aegade madalaim: $ 2.47 Praegune hind: $ 3.32 Lisateave uTON (UTON) hinna kohta

uTON (UTON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud uTON (UTON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UTON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UTON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UTON tokeni tokenoomikat, avastage UTON tokeni reaalajas hinda!

UTON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UTON võiks suunduda? Meie UTON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UTON tokeni hinna ennustust kohe!

