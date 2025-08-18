Mis on uTON (UTON)

UTONIC is the first TON restaking platform and revenue-sharing layer for one billion users in Telegram. Focusing on one billion users' real usecases in Telegram and TON ecosystem, UTONiC collaborates with various Web2 and Web3 partners to build scenario-based AVS solutions for gaming, social, payment, AI dapps. The Liquid Restaking Token, uTON supports a diverse range of assets, including TON, tsTON, stTON, offering retail users versatile options to maximize their earnings with additional airdrop.

Üksuse uTON (UTON) allikas Ametlik veebisait

UTON kohalike valuutade suhtes

uTON (UTON) tokenoomika

uTON (UTON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UTON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse uTON (UTON) kohta Kui palju on uTON (UTON) tänapäeval väärt? Reaalajas UTON hind USD on 3.42 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UTON/USD hind? $ 3.42 . Milline on uTON turukapitalisatsioon? UTON turukapitalisatsioon on $ 10.42M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UTON ringlev varu? UTON ringlev varu on 3.05M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UTON (ATH) hind? UTON saavutab ATH hinna summas 7.07 USD . Mis oli kõigi aegade UTON madalaim (ATL) hind? UTON nägi ATL hinda summas 2.47 USD . Milline on UTON kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UTON kauplemismaht on -- USD .

