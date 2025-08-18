Rohkem infot UTON

uTON hind (UTON)

1 UTON/USD reaalajas hind:

$3.42
-0.30%1D
USD
uTON (UTON) reaalajas hinnagraafik
uTON (UTON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 3.41
24 h madal
$ 3.44
24 h kõrge

$ 3.41
$ 3.44
$ 7.07
$ 2.47
--

-0.34%

+3.43%

+3.43%

uTON (UTON) reaalajas hind on $3.42. Viimase 24 tunni jooksul UTON kaubeldud madalaim $ 3.41 ja kõrgeim $ 3.44 näitab aktiivset turu volatiivsust. UTONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.07 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 2.47.

Lüliajalise tootluse osas on UTON muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.34% 24 tunni vältel +3.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

uTON (UTON) – turuteave

$ 10.42M
--
----

$ 10.42M
3.05M
3,046,277.398023751
uTON praegune turukapitalisatsioon on $ 10.42M -- 24 tunnise kauplemismahuga. UTON ringlev varu on 3.05M, mille koguvaru on 3046277.398023751. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.42M.

uTON (UTON) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse uTON ja USD hinnamuutus $ -0.011799939697874.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse uTON ja USD hinnamuutus $ +0.2961507960.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse uTON ja USD hinnamuutus $ +0.5170660380.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse uTON ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.011799939697874-0.34%
30 päeva$ +0.2961507960+8.66%
60 päeva$ +0.5170660380+15.12%
90 päeva$ 0--

Mis on uTON (UTON)

UTONIC is the first TON restaking platform and revenue-sharing layer for one billion users in Telegram. Focusing on one billion users' real usecases in Telegram and TON ecosystem, UTONiC collaborates with various Web2 and Web3 partners to build scenario-based AVS solutions for gaming, social, payment, AI dapps. The Liquid Restaking Token, uTON supports a diverse range of assets, including TON, tsTON, stTON, offering retail users versatile options to maximize their earnings with additional airdrop.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse uTON (UTON) allikas

Ametlik veebisait

uTON hinna ennustus (USD)

Kui palju on uTON (UTON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie uTON (UTON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida uTON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake uTON hinna ennustust kohe!

UTON kohalike valuutade suhtes

uTON (UTON) tokenoomika

uTON (UTON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UTON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse uTON (UTON) kohta

Kui palju on uTON (UTON) tänapäeval väärt?
Reaalajas UTON hind USD on 3.42 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UTON/USD hind?
Praegune hind UTON/USD on $ 3.42. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on uTON turukapitalisatsioon?
UTON turukapitalisatsioon on $ 10.42M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UTON ringlev varu?
UTON ringlev varu on 3.05M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UTON (ATH) hind?
UTON saavutab ATH hinna summas 7.07 USD.
Mis oli kõigi aegade UTON madalaim (ATL) hind?
UTON nägi ATL hinda summas 2.47 USD.
Milline on UTON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UTON kauplemismaht on -- USD.
Kas UTON sel aastal kõrgemale ka suundub?
UTON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UTON hinna ennustust.
