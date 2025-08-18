Mis on Utility Web3Shot (UW3S)

"Web3Shot is building a learning platform for massive web3 adoption, providing interesting Learn-to-Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. With our easy-to-use Learn-to-Earn product and other gamified learning experiences, Web3Shot is aiming at onboard billions of users to web3 world. It’s open to all, because in building a new iteration of the Web, we bring together the best projects in the space to create quizzes. At the same time, we are also building a powerful community, with our members at the center, for collective learning. UW3S is designed to be the only utility token in the ecosystem, with a total supply of 10 billion. The rationale for this utility token is tied to the monetization capabilities of the Web3Shot platform Token Utility UW3S is allocated based on users' in-app tasks. Specifically: Quizzes, allowing users to learn and understand the web3 concepts in different scenarios and earn in-app GEMs. Competitions, rewarding users with attractive prize pool, based on intense leveling mode and daily quizzes results. Referral, encouraging users to spread the word and invite acquaintances. Token Spending Mechanism For the sustainability of the gamification experience, a token spending mechanism has been designed into the system. In-App Spending Use UW3S to acquire activities rights, virtual assets and properties, enhanced experience payments, and premium features. The first use case of UW3S would be the payment for Web3Shot Passport."

Üksuse Utility Web3Shot (UW3S) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Utility Web3Shot (UW3S) kohta Kui palju on Utility Web3Shot (UW3S) tänapäeval väärt? Reaalajas UW3S hind USD on 0.063439 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UW3S/USD hind? $ 0.063439 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UW3S/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Utility Web3Shot turukapitalisatsioon? UW3S turukapitalisatsioon on $ 1.57M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UW3S ringlev varu? UW3S ringlev varu on 24.70M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UW3S (ATH) hind? UW3S saavutab ATH hinna summas 1.26 USD . Mis oli kõigi aegade UW3S madalaim (ATL) hind? UW3S nägi ATL hinda summas 0.02451666 USD . Milline on UW3S kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UW3S kauplemismaht on -- USD . Kas UW3S sel aastal kõrgemale ka suundub? UW3S võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UW3S hinna ennustust

