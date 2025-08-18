Utility Cjournal hind (UCJL)
+3.46%
-0.59%
-18.59%
-18.59%
Utility Cjournal (UCJL) reaalajas hind on $2.82. Viimase 24 tunni jooksul UCJL kaubeldud madalaim $ 2.72 ja kõrgeim $ 3.15 näitab aktiivset turu volatiivsust. UCJLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 48.1 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.199953.
Lüliajalise tootluse osas on UCJL muutunud +3.46% viimase tunni jooksul, -0.59% 24 tunni vältel -18.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Utility Cjournal praegune turukapitalisatsioon on $ 741.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. UCJL ringlev varu on 272.25K, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.72B.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Utility Cjournal ja USD hinnamuutus $ -0.016913230713751.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Utility Cjournal ja USD hinnamuutus $ -1.0875922200.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Utility Cjournal ja USD hinnamuutus $ -1.2730706700.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Utility Cjournal ja USD hinnamuutus $ -6.143935219085394.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.016913230713751
|-0.59%
|30 päeva
|$ -1.0875922200
|-38.56%
|60 päeva
|$ -1.2730706700
|-45.14%
|90 päeva
|$ -6.143935219085394
|-68.54%
What is the project about? CJournal, as a Read to Earn project, aims to create transparent and credible on-chainnewsand reviews for the crypto industry. In return for reading and reviewing articles users earnrewards. CJournal provides first-hand blockchain news to help you understand thelatestcryptocurrency trends. $UCJL is Cjournal's reward token, totaling $1billion. Users earn $UCJL when readingandcommenting on article. $UCJL can be converted into $CJL at a fixed rate. The $UCJL can be sold, used to enter future community events, or paid to viewpaywalledarticles. What makes your project unique? Blockchain technology's smart contracts enable journalism to return to a value-drivenapproach to journalism. Decentralized blockchain technology can be used to managemanyaspects of the media that previously could only be handled by organisations. Every user onthe blockchain can access all platform information. As a result the distribution of advertising, copyright protection and payment of authors is more open, accurate and direct. Inthis newmodel, the value of the journalism becomes the most important factor for mediaorganizations or individuals to consider in order to make profits. At the same time, CJournal will aggregate news and articles from more than 300 well-knownwebsites, new sources will be added regularly. All articles published are manually screenedby editors and sorted by CJournal's algorithm to help you prioritize topics, events andtrendsof interest. What can your token be used for? $UCJL is Cjournal's reward token, totaling $1billion. Users earn $UCJL when readingandcommenting on article. $UCJL can be converted into $CJL at a fixed rate. The $UCJL can be sold, used to enter future community events, or paid to viewpaywalledarticles.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on Utility Cjournal (UCJL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Utility Cjournal (UCJL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Utility Cjournal nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Utility Cjournal hinna ennustust kohe!
Utility Cjournal (UCJL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UCJL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.