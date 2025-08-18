Mis on Utility Cjournal (UCJL)

What is the project about? CJournal, as a Read to Earn project, aims to create transparent and credible on-chainnewsand reviews for the crypto industry. In return for reading and reviewing articles users earnrewards. CJournal provides first-hand blockchain news to help you understand thelatestcryptocurrency trends. $UCJL is Cjournal's reward token, totaling $1billion. Users earn $UCJL when readingandcommenting on article. $UCJL can be converted into $CJL at a fixed rate. The $UCJL can be sold, used to enter future community events, or paid to viewpaywalledarticles. What makes your project unique? Blockchain technology's smart contracts enable journalism to return to a value-drivenapproach to journalism. Decentralized blockchain technology can be used to managemanyaspects of the media that previously could only be handled by organisations. Every user onthe blockchain can access all platform information. As a result the distribution of advertising, copyright protection and payment of authors is more open, accurate and direct. Inthis newmodel, the value of the journalism becomes the most important factor for mediaorganizations or individuals to consider in order to make profits. At the same time, CJournal will aggregate news and articles from more than 300 well-knownwebsites, new sources will be added regularly. All articles published are manually screenedby editors and sorted by CJournal's algorithm to help you prioritize topics, events andtrendsof interest. What can your token be used for? $UCJL is Cjournal's reward token, totaling $1billion. Users earn $UCJL when readingandcommenting on article. $UCJL can be converted into $CJL at a fixed rate. The $UCJL can be sold, used to enter future community events, or paid to viewpaywalledarticles.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Utility Cjournal (UCJL) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Utility Cjournal hinna ennustus (USD)

Kui palju on Utility Cjournal (UCJL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Utility Cjournal (UCJL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Utility Cjournal nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Utility Cjournal hinna ennustust kohe!

UCJL kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Utility Cjournal (UCJL) tokenoomika

Utility Cjournal (UCJL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UCJL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Utility Cjournal (UCJL) kohta Kui palju on Utility Cjournal (UCJL) tänapäeval väärt? Reaalajas UCJL hind USD on 2.82 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UCJL/USD hind? $ 2.82 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UCJL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Utility Cjournal turukapitalisatsioon? UCJL turukapitalisatsioon on $ 741.44K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UCJL ringlev varu? UCJL ringlev varu on 272.25K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UCJL (ATH) hind? UCJL saavutab ATH hinna summas 48.1 USD . Mis oli kõigi aegade UCJL madalaim (ATL) hind? UCJL nägi ATL hinda summas 0.199953 USD . Milline on UCJL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UCJL kauplemismaht on -- USD . Kas UCJL sel aastal kõrgemale ka suundub? UCJL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UCJL hinna ennustust

Utility Cjournal (UCJL) Olulised valdkonna uudised