USSI (USSI) teave The SoSoValue Index Protocol is a cutting-edge spot index solution designed to make crypto investments simple and secured. SSI Protocol leverages on-chain smart contracts to repackage multi-chain, multi-asset portfolios into Wrapped Tokens (SSI). These tokens represent a basket of underlying assets, enabling Wrapped Tokens to track the value fluctuations of the spots basket, effectively achieving the effects of passive index investing. USSI is a delta-neutral funding rate product, utilizing systematic delta hedging strategies to maintain a delta-neutral exposure while optimizing returns through funding rate. Ametlik veebisait: https://ssi.sosovalue.com/ Ostke USSI kohe!

USSI (USSI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage USSI (USSI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.23M $ 8.23M $ 8.23M Koguvaru: $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M Ringlev varu: $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.23M $ 8.23M $ 8.23M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 Kõigi aegade madalaim: $ 0.981961 $ 0.981961 $ 0.981961 Praegune hind: $ 1.02 $ 1.02 $ 1.02 Lisateave USSI (USSI) hinna kohta

USSI (USSI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud USSI (USSI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USSI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USSI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USSI tokeni tokenoomikat, avastage USSI tokeni reaalajas hinda!

USSI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USSI võiks suunduda? Meie USSI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USSI tokeni hinna ennustust kohe!

