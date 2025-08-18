Mis on USSI (USSI)

The SoSoValue Index Protocol is a cutting-edge spot index solution designed to make crypto investments simple and secured. SSI Protocol leverages on-chain smart contracts to repackage multi-chain, multi-asset portfolios into Wrapped Tokens (SSI). These tokens represent a basket of underlying assets, enabling Wrapped Tokens to track the value fluctuations of the spots basket, effectively achieving the effects of passive index investing. USSI is a delta-neutral funding rate product, utilizing systematic delta hedging strategies to maintain a delta-neutral exposure while optimizing returns through funding rate.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse USSI (USSI) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USSI (USSI) kohta Kui palju on USSI (USSI) tänapäeval väärt? Reaalajas USSI hind USD on 1.021 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USSI/USD hind? $ 1.021 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USSI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on USSI turukapitalisatsioon? USSI turukapitalisatsioon on $ 8.23M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USSI ringlev varu? USSI ringlev varu on 8.06M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USSI (ATH) hind? USSI saavutab ATH hinna summas 1.058 USD . Mis oli kõigi aegade USSI madalaim (ATL) hind? USSI nägi ATL hinda summas 0.981961 USD . Milline on USSI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USSI kauplemismaht on -- USD . Kas USSI sel aastal kõrgemale ka suundub? USSI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USSI hinna ennustust

