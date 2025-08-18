Mis on USK (USK)

USK is an over-collateralise stablecoin, native to the Kujira network

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse USK (USK) allikas Ametlik veebisait

USK hinna ennustus (USD)

Kui palju on USK (USK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USK (USK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake USK hinna ennustust kohe!

USK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

USK (USK) tokenoomika

USK (USK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USK (USK) kohta Kui palju on USK (USK) tänapäeval väärt? Reaalajas USK hind USD on 0.966582 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USK/USD hind? $ 0.966582 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on USK turukapitalisatsioon? USK turukapitalisatsioon on $ 1.60M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USK ringlev varu? USK ringlev varu on 1.65M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USK (ATH) hind? USK saavutab ATH hinna summas 1.94 USD . Mis oli kõigi aegade USK madalaim (ATL) hind? USK nägi ATL hinda summas 0.50022 USD . Milline on USK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USK kauplemismaht on -- USD . Kas USK sel aastal kõrgemale ka suundub? USK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USK hinna ennustust

USK (USK) Olulised valdkonna uudised