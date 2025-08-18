Rohkem infot USK

USK hind (USK)

1 USK/USD reaalajas hind:

$0.966582
$0.966582
-1.10%1D
USK (USK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 14:12:27 (UTC+8)

USK (USK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.958237
$ 0.958237
24 h madal
$ 0.980656
$ 0.980656
24 h kõrge

$ 0.958237
$ 0.958237

$ 0.980656
$ 0.980656

$ 1.94
$ 1.94

$ 0.50022
$ 0.50022

-1.28%

-1.11%

-0.75%

-0.75%

USK (USK) reaalajas hind on $0.966582. Viimase 24 tunni jooksul USK kaubeldud madalaim $ 0.958237 ja kõrgeim $ 0.980656 näitab aktiivset turu volatiivsust. USKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.94 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.50022.

Lüliajalise tootluse osas on USK muutunud -1.28% viimase tunni jooksul, -1.11% 24 tunni vältel -0.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

USK (USK) – turuteave

$ 1.60M
$ 1.60M

--
----

$ 1.60M
$ 1.60M

1.65M
1.65M

1,652,987.648549
1,652,987.648549

USK praegune turukapitalisatsioon on $ 1.60M -- 24 tunnise kauplemismahuga. USK ringlev varu on 1.65M, mille koguvaru on 1652987.648549. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.60M.

USK (USK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse USK ja USD hinnamuutus $ -0.0109003675901519.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse USK ja USD hinnamuutus $ +0.2122319264.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse USK ja USD hinnamuutus $ +0.4205252245.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse USK ja USD hinnamuutus $ +0.2142246375797229.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0109003675901519-1.11%
30 päeva$ +0.2122319264+21.96%
60 päeva$ +0.4205252245+43.51%
90 päeva$ +0.2142246375797229+28.47%

Mis on USK (USK)

USK is an over-collateralise stablecoin, native to the Kujira network

Üksuse USK (USK) allikas

Ametlik veebisait

USK hinna ennustus (USD)

Kui palju on USK (USK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USK (USK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake USK hinna ennustust kohe!

USK kohalike valuutade suhtes

USK (USK) tokenoomika

USK (USK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USK (USK) kohta

Kui palju on USK (USK) tänapäeval väärt?
Reaalajas USK hind USD on 0.966582 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USK/USD hind?
Praegune hind USK/USD on $ 0.966582. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on USK turukapitalisatsioon?
USK turukapitalisatsioon on $ 1.60M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USK ringlev varu?
USK ringlev varu on 1.65M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USK (ATH) hind?
USK saavutab ATH hinna summas 1.94 USD.
Mis oli kõigi aegade USK madalaim (ATL) hind?
USK nägi ATL hinda summas 0.50022 USD.
Milline on USK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USK kauplemismaht on -- USD.
Kas USK sel aastal kõrgemale ka suundub?
USK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USK hinna ennustust.
USK (USK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.