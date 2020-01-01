USDtb (USDTB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi USDtb (USDTB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

USDtb (USDTB) teave USDtb shares characteristics with existing fiat stablecoins such as USDC or USDT, seeking to maintain a stable value pegged to the US dollar by utilizing cash or cash-equivalent reserves. Users are able to transfer USDtb freely and without restriction. USDtb is able to scale without practical constraints given the use of Blackrock's BUIDL as the primary reserve asset, representing the vast majority (90%) of the overall reserves - the highest BUIDL allocation of any stablecoin. Ametlik veebisait: https://usdtb.money/

USDtb (USDTB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage USDtb (USDTB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Koguvaru: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Ringlev varu: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 Kõigi aegade madalaim: $ 0.900502 $ 0.900502 $ 0.900502 Praegune hind: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Lisateave USDtb (USDTB) hinna kohta

USDtb (USDTB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud USDtb (USDTB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USDTB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USDTB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USDTB tokeni tokenoomikat, avastage USDTB tokeni reaalajas hinda!

USDTB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USDTB võiks suunduda? Meie USDTB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USDTB tokeni hinna ennustust kohe!

