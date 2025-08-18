Mis on USDtb (USDTB)

USDtb shares characteristics with existing fiat stablecoins such as USDC or USDT, seeking to maintain a stable value pegged to the US dollar by utilizing cash or cash-equivalent reserves. Users are able to transfer USDtb freely and without restriction. USDtb is able to scale without practical constraints given the use of Blackrock’s BUIDL as the primary reserve asset, representing the vast majority (90%) of the overall reserves - the highest BUIDL allocation of any stablecoin.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse USDtb (USDTB) allikas Ametlik veebisait

USDtb hinna ennustus (USD)

Kui palju on USDtb (USDTB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USDtb (USDTB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USDtb nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake USDtb hinna ennustust kohe!

USDTB kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

USDtb (USDTB) tokenoomika

USDtb (USDTB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDTB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USDtb (USDTB) kohta Kui palju on USDtb (USDTB) tänapäeval väärt? Reaalajas USDTB hind USD on 0.999754 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USDTB/USD hind? $ 0.999754 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USDTB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on USDtb turukapitalisatsioon? USDTB turukapitalisatsioon on $ 1.45B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USDTB ringlev varu? USDTB ringlev varu on 1.45B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDTB (ATH) hind? USDTB saavutab ATH hinna summas 1.018 USD . Mis oli kõigi aegade USDTB madalaim (ATL) hind? USDTB nägi ATL hinda summas 0.900502 USD . Milline on USDTB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USDTB kauplemismaht on -- USD . Kas USDTB sel aastal kõrgemale ka suundub? USDTB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDTB hinna ennustust

USDtb (USDTB) Olulised valdkonna uudised