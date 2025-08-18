Rohkem infot USDTB

USDTB Hinnainfo

USDTB Ametlik veebisait

USDTB Tokenoomika

USDTB Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

USDtb logo

USDtb hind (USDTB)

Loendis mitteolevad

1 USDTB/USD reaalajas hind:

$0.999754
$0.999754$0.999754
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
USDtb (USDTB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:54:52 (UTC+8)

USDtb (USDTB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.999541
$ 0.999541$ 0.999541
24 h madal
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 h kõrge

$ 0.999541
$ 0.999541$ 0.999541

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

$ 0.900502
$ 0.900502$ 0.900502

-0.00%

-0.03%

-0.00%

-0.00%

USDtb (USDTB) reaalajas hind on $0.999754. Viimase 24 tunni jooksul USDTB kaubeldud madalaim $ 0.999541 ja kõrgeim $ 1.0 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDTBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.018 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.900502.

Lüliajalise tootluse osas on USDTB muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -0.03% 24 tunni vältel -0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

USDtb (USDTB) – turuteave

$ 1.45B
$ 1.45B$ 1.45B

--
----

$ 1.45B
$ 1.45B$ 1.45B

1.45B
1.45B 1.45B

1,454,241,992.07489
1,454,241,992.07489 1,454,241,992.07489

USDtb praegune turukapitalisatsioon on $ 1.45B -- 24 tunnise kauplemismahuga. USDTB ringlev varu on 1.45B, mille koguvaru on 1454241992.07489. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.45B.

USDtb (USDTB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse USDtb ja USD hinnamuutus $ -0.0003258905518916.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse USDtb ja USD hinnamuutus $ +0.0000210948.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse USDtb ja USD hinnamuutus $ +0.0002447397.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse USDtb ja USD hinnamuutus $ -0.000135272381018.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003258905518916-0.03%
30 päeva$ +0.0000210948+0.00%
60 päeva$ +0.0002447397+0.02%
90 päeva$ -0.000135272381018-0.01%

Mis on USDtb (USDTB)

USDtb shares characteristics with existing fiat stablecoins such as USDC or USDT, seeking to maintain a stable value pegged to the US dollar by utilizing cash or cash-equivalent reserves. Users are able to transfer USDtb freely and without restriction. USDtb is able to scale without practical constraints given the use of Blackrock’s BUIDL as the primary reserve asset, representing the vast majority (90%) of the overall reserves - the highest BUIDL allocation of any stablecoin.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse USDtb (USDTB) allikas

Ametlik veebisait

USDtb hinna ennustus (USD)

Kui palju on USDtb (USDTB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USDtb (USDTB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USDtb nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake USDtb hinna ennustust kohe!

USDTB kohalike valuutade suhtes

USDtb (USDTB) tokenoomika

USDtb (USDTB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDTB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USDtb (USDTB) kohta

Kui palju on USDtb (USDTB) tänapäeval väärt?
Reaalajas USDTB hind USD on 0.999754 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USDTB/USD hind?
Praegune hind USDTB/USD on $ 0.999754. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on USDtb turukapitalisatsioon?
USDTB turukapitalisatsioon on $ 1.45B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USDTB ringlev varu?
USDTB ringlev varu on 1.45B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDTB (ATH) hind?
USDTB saavutab ATH hinna summas 1.018 USD.
Mis oli kõigi aegade USDTB madalaim (ATL) hind?
USDTB nägi ATL hinda summas 0.900502 USD.
Milline on USDTB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USDTB kauplemismaht on -- USD.
Kas USDTB sel aastal kõrgemale ka suundub?
USDTB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDTB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:54:52 (UTC+8)

USDtb (USDTB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.