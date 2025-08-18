Mis on USDbr (USDBR)

NOME Protocol is a synthetic algorithmic stablecoin system designed to strengthen the Berachain ecosystem. At its core, it leverages USDBr, Berachain’s native algostable, to create sustainable and scalable financial mechanisms. Unlike traditional bonding mechanisms, NOME introduces the Stabilization Module—a model that absorbs excess liquidity during expansion phases and directs it to Protocol-Owned Liquidity (POL). These reserves are then strategically deployed to maintain the USDBr peg, ensuring long-term stability and resilience. Current Metrics of protocol: 5M TVL, Top-20 protocols in Berachain ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse USDbr (USDBR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

USDbr hinna ennustus (USD)

Kui palju on USDbr (USDBR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USDbr (USDBR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USDbr nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake USDbr hinna ennustust kohe!

USDBR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

USDbr (USDBR) tokenoomika

USDbr (USDBR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDBR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USDbr (USDBR) kohta Kui palju on USDbr (USDBR) tänapäeval väärt? Reaalajas USDBR hind USD on 0.937539 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USDBR/USD hind? $ 0.937539 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USDBR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on USDbr turukapitalisatsioon? USDBR turukapitalisatsioon on $ 2.06M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USDBR ringlev varu? USDBR ringlev varu on 2.19M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDBR (ATH) hind? USDBR saavutab ATH hinna summas 1.17 USD . Mis oli kõigi aegade USDBR madalaim (ATL) hind? USDBR nägi ATL hinda summas 0.844613 USD . Milline on USDBR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USDBR kauplemismaht on -- USD . Kas USDBR sel aastal kõrgemale ka suundub? USDBR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDBR hinna ennustust

USDbr (USDBR) Olulised valdkonna uudised