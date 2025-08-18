Rohkem infot USDB

1 USDB/USD reaalajas hind:

$0.996355
-0.50%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
USDB (USDB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:54:38 (UTC+8)

USDB (USDB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.981507
24 h madal
$ 1.017
24 h kõrge

$ 0.981507
$ 1.017
$ 1.088
$ 0.882623
+0.04%

-0.68%

-0.82%

-0.82%

USDB (USDB) reaalajas hind on $0.99594. Viimase 24 tunni jooksul USDB kaubeldud madalaim $ 0.981507 ja kõrgeim $ 1.017 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.088 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.882623.

Lüliajalise tootluse osas on USDB muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, -0.68% 24 tunni vältel -0.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

USDB (USDB) – turuteave

$ 402.83M
--
$ 402.83M
406.05M
406,046,631.5607005
USDB praegune turukapitalisatsioon on $ 402.83M -- 24 tunnise kauplemismahuga. USDB ringlev varu on 406.05M, mille koguvaru on 406046631.5607005. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 402.83M.

USDB (USDB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse USDB ja USD hinnamuutus $ -0.0068855447766466.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse USDB ja USD hinnamuutus $ -0.0047667680.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse USDB ja USD hinnamuutus $ +0.0046999404.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse USDB ja USD hinnamuutus $ +0.0059728870717771.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0068855447766466-0.68%
30 päeva$ -0.0047667680-0.47%
60 päeva$ +0.0046999404+0.47%
90 päeva$ +0.0059728870717771+0.60%

Mis on USDB (USDB)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse USDB (USDB) allikas

USDB hinna ennustus (USD)

Kui palju on USDB (USDB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USDB (USDB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USDB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake USDB hinna ennustust kohe!

USDB kohalike valuutade suhtes

USDB (USDB) tokenoomika

USDB (USDB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USDB (USDB) kohta

Kui palju on USDB (USDB) tänapäeval väärt?
Reaalajas USDB hind USD on 0.99594 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USDB/USD hind?
Praegune hind USDB/USD on $ 0.99594. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on USDB turukapitalisatsioon?
USDB turukapitalisatsioon on $ 402.83M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USDB ringlev varu?
USDB ringlev varu on 406.05M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDB (ATH) hind?
USDB saavutab ATH hinna summas 1.088 USD.
Mis oli kõigi aegade USDB madalaim (ATL) hind?
USDB nägi ATL hinda summas 0.882623 USD.
Milline on USDB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USDB kauplemismaht on -- USD.
Kas USDB sel aastal kõrgemale ka suundub?
USDB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDB hinna ennustust.
USDB (USDB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.