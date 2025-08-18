Mis on USDa (USDA)

Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community.

USDA kohalike valuutade suhtes

USDa (USDA) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USDa (USDA) kohta Kui palju on USDa (USDA) tänapäeval väärt? Reaalajas USDA hind USD on 0.99496 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USDA/USD hind? $ 0.99496 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USDA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on USDa turukapitalisatsioon? USDA turukapitalisatsioon on $ 209.58M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USDA ringlev varu? USDA ringlev varu on 210.65M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDA (ATH) hind? USDA saavutab ATH hinna summas 1.021 USD . Mis oli kõigi aegade USDA madalaim (ATL) hind? USDA nägi ATL hinda summas 0.737813 USD . Milline on USDA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USDA kauplemismaht on -- USD . Kas USDA sel aastal kõrgemale ka suundub? USDA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDA hinna ennustust

