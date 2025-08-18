Rohkem infot USDA

USDa logo

USDa hind (USDA)

Loendis mitteolevad

1 USDA/USD reaalajas hind:

$0.99496
$0.99496$0.99496
0.00%1D
mexc
USD
USDa (USDA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:54:31 (UTC+8)

USDa (USDA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.994241
$ 0.994241$ 0.994241
24 h madal
$ 0.996549
$ 0.996549$ 0.996549
24 h kõrge

$ 0.994241
$ 0.994241$ 0.994241

$ 0.996549
$ 0.996549$ 0.996549

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

$ 0.737813
$ 0.737813$ 0.737813

+0.00%

+0.07%

+0.06%

+0.06%

USDa (USDA) reaalajas hind on $0.99496. Viimase 24 tunni jooksul USDA kaubeldud madalaim $ 0.994241 ja kõrgeim $ 0.996549 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.021 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.737813.

Lüliajalise tootluse osas on USDA muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, +0.07% 24 tunni vältel +0.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

USDa (USDA) – turuteave

$ 209.58M
$ 209.58M$ 209.58M

--
----

$ 209.58M
$ 209.58M$ 209.58M

210.65M
210.65M 210.65M

210,645,050.4536425
210,645,050.4536425 210,645,050.4536425

USDa praegune turukapitalisatsioon on $ 209.58M -- 24 tunnise kauplemismahuga. USDA ringlev varu on 210.65M, mille koguvaru on 210645050.4536425. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 209.58M.

USDa (USDA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse USDa ja USD hinnamuutus $ +0.00065045.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse USDa ja USD hinnamuutus $ +0.0139480457.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse USDa ja USD hinnamuutus $ +0.0026799247.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse USDa ja USD hinnamuutus $ -0.0036174018436407.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00065045+0.07%
30 päeva$ +0.0139480457+1.40%
60 päeva$ +0.0026799247+0.27%
90 päeva$ -0.0036174018436407-0.36%

Mis on USDa (USDA)

Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community.

Üksuse USDa (USDA) allikas

Ametlik veebisait

USDa hinna ennustus (USD)

Kui palju on USDa (USDA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USDa (USDA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USDa nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake USDa hinna ennustust kohe!

USDA kohalike valuutade suhtes

USDa (USDA) tokenoomika

USDa (USDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USDa (USDA) kohta

Kui palju on USDa (USDA) tänapäeval väärt?
Reaalajas USDA hind USD on 0.99496 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USDA/USD hind?
Praegune hind USDA/USD on $ 0.99496. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on USDa turukapitalisatsioon?
USDA turukapitalisatsioon on $ 209.58M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USDA ringlev varu?
USDA ringlev varu on 210.65M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDA (ATH) hind?
USDA saavutab ATH hinna summas 1.021 USD.
Mis oli kõigi aegade USDA madalaim (ATL) hind?
USDA nägi ATL hinda summas 0.737813 USD.
Milline on USDA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USDA kauplemismaht on -- USD.
Kas USDA sel aastal kõrgemale ka suundub?
USDA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDA hinna ennustust.
USDa (USDA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

