USD WINK (USDW) reaalajas hind on $0.99516. Viimase 24 tunni jooksul USDW kaubeldud madalaim $ 0.936306 ja kõrgeim $ 0.998964 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.066 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.392838.
Lüliajalise tootluse osas on USDW muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, +6.26% 24 tunni vältel +5.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
USD WINK praegune turukapitalisatsioon on $ 266.90K -- 24 tunnise kauplemismahuga. USDW ringlev varu on 268.22K, mille koguvaru on 669175.6965659636. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 665.88K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse USD WINK ja USD hinnamuutus $ +0.058605.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse USD WINK ja USD hinnamuutus $ +0.0650548033.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse USD WINK ja USD hinnamuutus $ +0.0006315285.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse USD WINK ja USD hinnamuutus $ +0.2974509173315134.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.058605
|+6.26%
|30 päeva
|$ +0.0650548033
|+6.54%
|60 päeva
|$ +0.0006315285
|+0.06%
|90 päeva
|$ +0.2974509173315134
|+42.63%
WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms. By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams. These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund. This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on USD WINK (USDW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USD WINK (USDW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USD WINK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake USD WINK hinna ennustust kohe!
USD WINK (USDW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
