WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms. By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams. These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund. This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders.

USD WINK (USDW) tokenoomika

USD WINK (USDW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USD WINK (USDW) kohta Kui palju on USD WINK (USDW) tänapäeval väärt? Reaalajas USDW hind USD on 0.99516 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USDW/USD hind? $ 0.99516 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USDW/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on USD WINK turukapitalisatsioon? USDW turukapitalisatsioon on $ 266.90K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USDW ringlev varu? USDW ringlev varu on 268.22K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDW (ATH) hind? USDW saavutab ATH hinna summas 1.066 USD . Mis oli kõigi aegade USDW madalaim (ATL) hind? USDW nägi ATL hinda summas 0.392838 USD . Milline on USDW kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USDW kauplemismaht on -- USD . Kas USDW sel aastal kõrgemale ka suundub? USDW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDW hinna ennustust

