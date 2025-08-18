Rohkem infot USAID

USAID Hinnainfo

USAID Ametlik veebisait

USAID Tokenoomika

USAID Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

USAID logo

USAID hind (USAID)

Loendis mitteolevad

1 USAID/USD reaalajas hind:

--
----
-0,40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
USAID (USAID) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:38:55 (UTC+8)

USAID (USAID) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00454852
$ 0,00454852$ 0,00454852

$ 0
$ 0$ 0

--

-0,42%

+1,61%

+1,61%

USAID (USAID) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul USAID kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. USAIDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0,00454852 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on USAID muutunud -- viimase tunni jooksul, -0,42% 24 tunni vältel +1,61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

USAID (USAID) – turuteave

$ 25,90K
$ 25,90K$ 25,90K

--
----

$ 25,90K
$ 25,90K$ 25,90K

999,25M
999,25M 999,25M

999.246.380,576674
999.246.380,576674 999.246.380,576674

USAID praegune turukapitalisatsioon on $ 25,90K -- 24 tunnise kauplemismahuga. USAID ringlev varu on 999,25M, mille koguvaru on 999246380.576674. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25,90K.

USAID (USAID) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse USAID ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse USAID ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse USAID ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse USAID ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0,42%
30 päeva$ 0-6,04%
60 päeva$ 0-16,83%
90 päeva$ 0--

Mis on USAID (USAID)

USAID is frauding American Citizens we want to be heard Elon Musk D.O.G.E and president Trump have to take back control. We need this token for the US. All illegal actions have to be seen. We are here for the people of the US and around the world. Afford in community will be rewarded we are the OG Token for this mess. We stay strong against corruption around the globe. Help us to gain attention. Make American great again and rise the crypto market for a bright future

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse USAID (USAID) allikas

Ametlik veebisait

USAID hinna ennustus (USD)

Kui palju on USAID (USAID) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USAID (USAID) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USAID nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake USAID hinna ennustust kohe!

USAID kohalike valuutade suhtes

USAID (USAID) tokenoomika

USAID (USAID) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USAID tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USAID (USAID) kohta

Kui palju on USAID (USAID) tänapäeval väärt?
Reaalajas USAID hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USAID/USD hind?
Praegune hind USAID/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on USAID turukapitalisatsioon?
USAID turukapitalisatsioon on $ 25,90K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USAID ringlev varu?
USAID ringlev varu on 999,25M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USAID (ATH) hind?
USAID saavutab ATH hinna summas 0,00454852 USD.
Mis oli kõigi aegade USAID madalaim (ATL) hind?
USAID nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on USAID kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USAID kauplemismaht on -- USD.
Kas USAID sel aastal kõrgemale ka suundub?
USAID võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USAID hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:38:55 (UTC+8)

USAID (USAID) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.