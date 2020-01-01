US Degen Index 6900 (DXY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi US Degen Index 6900 (DXY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

US Degen Index 6900 (DXY) teave On a mission to onboard the next 1,000,000 degens to @Ethereum. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, US Degen Index 6900 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only. That's the US Degen Index 6900. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the DXY, utility IS volatility. $DXY is the most shilled ticker on Twitter from all stocks and crypto related accs. MILLIONS of tweets have been sent out about the US dollar and it's impact on markets. Ametlik veebisait: https://dxy6900.vip/ Ostke DXY kohe!

US Degen Index 6900 (DXY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage US Degen Index 6900 (DXY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00978671 $ 0.00978671 $ 0.00978671 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0022881 $ 0.0022881 $ 0.0022881 Lisateave US Degen Index 6900 (DXY) hinna kohta

US Degen Index 6900 (DXY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud US Degen Index 6900 (DXY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DXY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DXY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DXY tokeni tokenoomikat, avastage DXY tokeni reaalajas hinda!

DXY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DXY võiks suunduda? Meie DXY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DXY tokeni hinna ennustust kohe!

