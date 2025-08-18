Mis on US Degen Index 6900 (DXY)

On a mission to onboard the next 1,000,000 degens to @Ethereum. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, US Degen Index 6900 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only. That's the US Degen Index 6900. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the DXY, utility IS volatility. $DXY is the most shilled ticker on Twitter from all stocks and crypto related accs. MILLIONS of tweets have been sent out about the US dollar and it's impact on markets.

US Degen Index 6900 hinna ennustus (USD)

Kui palju on US Degen Index 6900 (DXY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie US Degen Index 6900 (DXY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida US Degen Index 6900 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

US Degen Index 6900 (DXY) tokenoomika

US Degen Index 6900 (DXY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DXY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse US Degen Index 6900 (DXY) kohta Kui palju on US Degen Index 6900 (DXY) tänapäeval väärt? Reaalajas DXY hind USD on 0.00260888 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DXY/USD hind? $ 0.00260888 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DXY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on US Degen Index 6900 turukapitalisatsioon? DXY turukapitalisatsioon on $ 2.62M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DXY ringlev varu? DXY ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DXY (ATH) hind? DXY saavutab ATH hinna summas 0.00978671 USD . Mis oli kõigi aegade DXY madalaim (ATL) hind? DXY nägi ATL hinda summas 0.0001369 USD . Milline on DXY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DXY kauplemismaht on -- USD . Kas DXY sel aastal kõrgemale ka suundub? DXY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DXY hinna ennustust

