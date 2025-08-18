Rohkem infot REBA

REBA Hinnainfo

REBA Ametlik veebisait

REBA Tokenoomika

REBA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

US Ambassador Animal Cruelty Law logo

US Ambassador Animal Cruelty Law hind (REBA)

Loendis mitteolevad

1 REBA/USD reaalajas hind:

--
----
-3.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:24:43 (UTC+8)

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.01%

-3.95%

-1.09%

-1.09%

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul REBA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. REBAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on REBA muutunud +1.01% viimase tunni jooksul, -3.95% 24 tunni vältel -1.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) – turuteave

$ 29.34K
$ 29.34K$ 29.34K

--
----

$ 29.34K
$ 29.34K$ 29.34K

690.08M
690.08M 690.08M

690,083,321.996471
690,083,321.996471 690,083,321.996471

US Ambassador Animal Cruelty Law praegune turukapitalisatsioon on $ 29.34K -- 24 tunnise kauplemismahuga. REBA ringlev varu on 690.08M, mille koguvaru on 690083321.996471. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.34K.

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse US Ambassador Animal Cruelty Law ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse US Ambassador Animal Cruelty Law ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse US Ambassador Animal Cruelty Law ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse US Ambassador Animal Cruelty Law ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.95%
30 päeva$ 0-46.94%
60 päeva$ 0-47.03%
90 päeva$ 0--

Mis on US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA)

Reba is the first and only token to have a law passed, Reba's Law. This law will enforce harsher punishments on animal abusers and protect animals. On 6/2, Reba's Law passed and awaits the adoption date. Reba has worked hand in hand with Reba's Law to bring awareness and helping to ensure it gets passed. Now, Reba shifts towards the US Ambassador for all Animal Cruelty. We will work with Reba's Law to move this from a state ruling to a nationwide ruling, as we are under the firm belief that all animals deserve protection and all animal abusers deserve to face the consequences of their actions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) allikas

Ametlik veebisait

US Ambassador Animal Cruelty Law hinna ennustus (USD)

Kui palju on US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida US Ambassador Animal Cruelty Law nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake US Ambassador Animal Cruelty Law hinna ennustust kohe!

REBA kohalike valuutade suhtes

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) tokenoomika

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REBA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) kohta

Kui palju on US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) tänapäeval väärt?
Reaalajas REBA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune REBA/USD hind?
Praegune hind REBA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on US Ambassador Animal Cruelty Law turukapitalisatsioon?
REBA turukapitalisatsioon on $ 29.34K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on REBA ringlev varu?
REBA ringlev varu on 690.08M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim REBA (ATH) hind?
REBA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade REBA madalaim (ATL) hind?
REBA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on REBA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine REBA kauplemismaht on -- USD.
Kas REBA sel aastal kõrgemale ka suundub?
REBA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REBA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:24:43 (UTC+8)

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.