Urolithin A ($URO) teave $URO token represents longevity experiments performed with the compound Urolithin A. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Urolithin A? Urolithin A is a compound that your body makes when you eat foods rich in ellagitannins, like pomegranates. What makes it special is its ability to give your cells a “spring cleaning.” It helps clear out old, dysfunctional mitochondria—the energy factories of the cell—allowing the fresh, healthy ones to thrive. This process, known as mitophagy, has been shown to extend the lifespan of C. elegans by making their cells more efficient and energetic. In human studies, Urolithin A has shown promise in boosting muscle health and energy, which tend to decline as we age. Think of it as a reset button for your cells, helping to keep them functioning at their best. While we’re still uncovering its full potential, Urolithin A is a fascinating link between diet, gut health, and longevity. Ametlik veebisait: https://pump-science-app.vercel.app/experiments/URO Valge raamat: https://pumpscience.gitbook.io/pump.science Ostke $URO kohe!

Urolithin A ($URO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Urolithin A ($URO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Koguvaru: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Ringlev varu: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.144324 $ 0.144324 $ 0.144324 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00139615 $ 0.00139615 $ 0.00139615 Praegune hind: $ 0.00182812 $ 0.00182812 $ 0.00182812 Lisateave Urolithin A ($URO) hinna kohta

Urolithin A ($URO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Urolithin A ($URO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $URO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $URO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $URO tokeni tokenoomikat, avastage $URO tokeni reaalajas hinda!

$URO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $URO võiks suunduda? Meie $URO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $URO tokeni hinna ennustust kohe!

