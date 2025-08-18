Mis on Urolithin A ($URO)

$URO token represents longevity experiments performed with the compound Urolithin A. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Urolithin A? Urolithin A is a compound that your body makes when you eat foods rich in ellagitannins, like pomegranates. What makes it special is its ability to give your cells a “spring cleaning.” It helps clear out old, dysfunctional mitochondria—the energy factories of the cell—allowing the fresh, healthy ones to thrive. This process, known as mitophagy, has been shown to extend the lifespan of C. elegans by making their cells more efficient and energetic. In human studies, Urolithin A has shown promise in boosting muscle health and energy, which tend to decline as we age. Think of it as a reset button for your cells, helping to keep them functioning at their best. While we’re still uncovering its full potential, Urolithin A is a fascinating link between diet, gut health, and longevity.

Üksuse Urolithin A ($URO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Urolithin A ($URO) tokenoomika

Urolithin A ($URO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $URO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Urolithin A ($URO) kohta Kui palju on Urolithin A ($URO) tänapäeval väärt? Reaalajas $URO hind USD on 0.00195388 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $URO/USD hind? $ 0.00195388 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $URO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Urolithin A turukapitalisatsioon? $URO turukapitalisatsioon on $ 1.95M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $URO ringlev varu? $URO ringlev varu on 999.70M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $URO (ATH) hind? $URO saavutab ATH hinna summas 0.144324 USD . Mis oli kõigi aegade $URO madalaim (ATL) hind? $URO nägi ATL hinda summas 0.00139615 USD . Milline on $URO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $URO kauplemismaht on -- USD . Kas $URO sel aastal kõrgemale ka suundub? $URO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $URO hinna ennustust

