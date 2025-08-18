Urolithin A hind ($URO)
Urolithin A ($URO) reaalajas hind on $0.00195388. Viimase 24 tunni jooksul $URO kaubeldud madalaim $ 0.00177685 ja kõrgeim $ 0.00205261 näitab aktiivset turu volatiivsust. $UROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.144324 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00139615.
Lüliajalise tootluse osas on $URO muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, +8.41% 24 tunni vältel -7.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Urolithin A praegune turukapitalisatsioon on $ 1.95M -- 24 tunnise kauplemismahuga. $URO ringlev varu on 999.70M, mille koguvaru on 999700096.92. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.95M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Urolithin A ja USD hinnamuutus $ +0.0001516.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Urolithin A ja USD hinnamuutus $ -0.0000945570.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Urolithin A ja USD hinnamuutus $ -0.0000073555.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Urolithin A ja USD hinnamuutus $ -0.001781051917332684.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.0001516
|+8.41%
|30 päeva
|$ -0.0000945570
|-4.83%
|60 päeva
|$ -0.0000073555
|-0.37%
|90 päeva
|$ -0.001781051917332684
|-47.68%
$URO token represents longevity experiments performed with the compound Urolithin A. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Urolithin A? Urolithin A is a compound that your body makes when you eat foods rich in ellagitannins, like pomegranates. What makes it special is its ability to give your cells a “spring cleaning.” It helps clear out old, dysfunctional mitochondria—the energy factories of the cell—allowing the fresh, healthy ones to thrive. This process, known as mitophagy, has been shown to extend the lifespan of C. elegans by making their cells more efficient and energetic. In human studies, Urolithin A has shown promise in boosting muscle health and energy, which tend to decline as we age. Think of it as a reset button for your cells, helping to keep them functioning at their best. While we’re still uncovering its full potential, Urolithin A is a fascinating link between diet, gut health, and longevity.
