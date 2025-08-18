Rohkem infot $URO

Urolithin A hind ($URO)

$0.00195388
+8.40%1D
Urolithin A ($URO) reaalajas hinnagraafik
Urolithin A ($URO) hinna teave (USD)

$ 0.00177685
24 h madal
$ 0.00205261
24 h kõrge

$ 0.00177685
$ 0.00205261
$ 0.144324
$ 0.00139615
Urolithin A ($URO) reaalajas hind on $0.00195388. Viimase 24 tunni jooksul $URO kaubeldud madalaim $ 0.00177685 ja kõrgeim $ 0.00205261 näitab aktiivset turu volatiivsust. $UROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.144324 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00139615.

Lüliajalise tootluse osas on $URO muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, +8.41% 24 tunni vältel -7.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Urolithin A ($URO) – turuteave

Urolithin A praegune turukapitalisatsioon on $ 1.95M -- 24 tunnise kauplemismahuga. $URO ringlev varu on 999.70M, mille koguvaru on 999700096.92. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.95M.

Urolithin A ($URO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Urolithin A ja USD hinnamuutus $ +0.0001516.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Urolithin A ja USD hinnamuutus $ -0.0000945570.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Urolithin A ja USD hinnamuutus $ -0.0000073555.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Urolithin A ja USD hinnamuutus $ -0.001781051917332684.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001516+8.41%
30 päeva$ -0.0000945570-4.83%
60 päeva$ -0.0000073555-0.37%
90 päeva$ -0.001781051917332684-47.68%

Mis on Urolithin A ($URO)

$URO token represents longevity experiments performed with the compound Urolithin A. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Urolithin A? Urolithin A is a compound that your body makes when you eat foods rich in ellagitannins, like pomegranates. What makes it special is its ability to give your cells a “spring cleaning.” It helps clear out old, dysfunctional mitochondria—the energy factories of the cell—allowing the fresh, healthy ones to thrive. This process, known as mitophagy, has been shown to extend the lifespan of C. elegans by making their cells more efficient and energetic. In human studies, Urolithin A has shown promise in boosting muscle health and energy, which tend to decline as we age. Think of it as a reset button for your cells, helping to keep them functioning at their best. While we’re still uncovering its full potential, Urolithin A is a fascinating link between diet, gut health, and longevity.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Urolithin A ($URO) allikas

Ametlik veebisait

Urolithin A hinna ennustus (USD)

Kui palju on Urolithin A ($URO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Urolithin A ($URO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Urolithin A nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Urolithin A hinna ennustust kohe!

Urolithin A ($URO) tokenoomika

Urolithin A ($URO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $URO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Urolithin A ($URO) kohta

Kui palju on Urolithin A ($URO) tänapäeval väärt?
Reaalajas $URO hind USD on 0.00195388 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $URO/USD hind?
Praegune hind $URO/USD on $ 0.00195388. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Urolithin A turukapitalisatsioon?
$URO turukapitalisatsioon on $ 1.95M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $URO ringlev varu?
$URO ringlev varu on 999.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $URO (ATH) hind?
$URO saavutab ATH hinna summas 0.144324 USD.
Mis oli kõigi aegade $URO madalaim (ATL) hind?
$URO nägi ATL hinda summas 0.00139615 USD.
Milline on $URO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $URO kauplemismaht on -- USD.
Kas $URO sel aastal kõrgemale ka suundub?
$URO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $URO hinna ennustust.
Urolithin A ($URO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

