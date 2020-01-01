urmom (URMOM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi urmom (URMOM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

urmom (URMOM) teave Specifically created for the pulsechain network. This is a pure meme coin with 50.5% of the supply burned myself to the pulsechain burn address. On our spaces call $330,000 of LP was burned also to protect our team. The narrative is when a kid was playing elon musk on a video game and asked what would be a good name for a meme coin, his response "urmom". Solana network lauched a version and dumped on many. This was my sole motivation for the pulsechain version with a large burn of LP and Dev supply to protect the chart and holders. AMEN. Ametlik veebisait: https://urmompls.com/ Valge raamat: https://x.com/thecryptomando/status/1923570022594629737?s=46 Ostke URMOM kohe!

urmom (URMOM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage urmom (URMOM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Koguvaru: $ 496.24M $ 496.24M $ 496.24M Ringlev varu: $ 496.24M $ 496.24M $ 496.24M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00564377 $ 0.00564377 $ 0.00564377 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00161338 $ 0.00161338 $ 0.00161338 Praegune hind: $ 0.00284625 $ 0.00284625 $ 0.00284625 Lisateave urmom (URMOM) hinna kohta

urmom (URMOM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud urmom (URMOM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate URMOM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: URMOM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate URMOM tokeni tokenoomikat, avastage URMOM tokeni reaalajas hinda!

