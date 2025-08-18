Rohkem infot URMOM

urmom hind (URMOM)

Loendis mitteolevad

1 URMOM/USD reaalajas hind:

$0.00340409
$0.00340409
-2.50%1D
mexc
USD
urmom (URMOM) reaalajas hinnagraafik
urmom (URMOM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00334336
$ 0.00334336
24 h madal
$ 0.00360143
$ 0.00360143
24 h kõrge

$ 0.00334336
$ 0.00334336

$ 0.00360143
$ 0.00360143

$ 0.00564377
$ 0.00564377

$ 0.00161338
$ 0.00161338

-1.16%

-2.61%

-14.67%

-14.67%

urmom (URMOM) reaalajas hind on $0.00340083. Viimase 24 tunni jooksul URMOM kaubeldud madalaim $ 0.00334336 ja kõrgeim $ 0.00360143 näitab aktiivset turu volatiivsust. URMOMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00564377 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00161338.

Lüliajalise tootluse osas on URMOM muutunud -1.16% viimase tunni jooksul, -2.61% 24 tunni vältel -14.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

urmom (URMOM) – turuteave

$ 1.69M
$ 1.69M

--
--

$ 1.69M
$ 1.69M

496.24M
496.24M

496,239,187.6645355
496,239,187.6645355

urmom praegune turukapitalisatsioon on $ 1.69M -- 24 tunnise kauplemismahuga. URMOM ringlev varu on 496.24M, mille koguvaru on 496239187.6645355. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.69M.

urmom (URMOM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse urmom ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse urmom ja USD hinnamuutus $ +0.0003262487.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse urmom ja USD hinnamuutus $ +0.0006349710.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse urmom ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.61%
30 päeva$ +0.0003262487+9.59%
60 päeva$ +0.0006349710+18.67%
90 päeva$ 0--

Mis on urmom (URMOM)

Specifically created for the pulsechain network. This is a pure meme coin with 50.5% of the supply burned myself to the pulsechain burn address. On our spaces call $330,000 of LP was burned also to protect our team. The narrative is when a kid was playing elon musk on a video game and asked what would be a good name for a meme coin, his response "urmom". Solana network lauched a version and dumped on many. This was my sole motivation for the pulsechain version with a large burn of LP and Dev supply to protect the chart and holders. AMEN.

Üksuse urmom (URMOM) allikas

urmom hinna ennustus (USD)

URMOM kohalike valuutade suhtes

urmom (URMOM) tokenoomika

urmom (URMOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet URMOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse urmom (URMOM) kohta

Kui palju on urmom (URMOM) tänapäeval väärt?
Reaalajas URMOM hind USD on 0.00340083 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune URMOM/USD hind?
Praegune hind URMOM/USD on $ 0.00340083. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on urmom turukapitalisatsioon?
URMOM turukapitalisatsioon on $ 1.69M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on URMOM ringlev varu?
URMOM ringlev varu on 496.24M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim URMOM (ATH) hind?
URMOM saavutab ATH hinna summas 0.00564377 USD.
Mis oli kõigi aegade URMOM madalaim (ATL) hind?
URMOM nägi ATL hinda summas 0.00161338 USD.
Milline on URMOM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine URMOM kauplemismaht on -- USD.
Kas URMOM sel aastal kõrgemale ka suundub?
URMOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake URMOM hinna ennustust.
