Mis on urmom (URMOM)

Specifically created for the pulsechain network. This is a pure meme coin with 50.5% of the supply burned myself to the pulsechain burn address. On our spaces call $330,000 of LP was burned also to protect our team. The narrative is when a kid was playing elon musk on a video game and asked what would be a good name for a meme coin, his response "urmom". Solana network lauched a version and dumped on many. This was my sole motivation for the pulsechain version with a large burn of LP and Dev supply to protect the chart and holders. AMEN.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse urmom (URMOM) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

urmom hinna ennustus (USD)

Kui palju on urmom (URMOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie urmom (URMOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida urmom nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake urmom hinna ennustust kohe!

URMOM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

urmom (URMOM) tokenoomika

urmom (URMOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet URMOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse urmom (URMOM) kohta Kui palju on urmom (URMOM) tänapäeval väärt? Reaalajas URMOM hind USD on 0.00340083 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune URMOM/USD hind? $ 0.00340083 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind URMOM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on urmom turukapitalisatsioon? URMOM turukapitalisatsioon on $ 1.69M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on URMOM ringlev varu? URMOM ringlev varu on 496.24M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim URMOM (ATH) hind? URMOM saavutab ATH hinna summas 0.00564377 USD . Mis oli kõigi aegade URMOM madalaim (ATL) hind? URMOM nägi ATL hinda summas 0.00161338 USD . Milline on URMOM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine URMOM kauplemismaht on -- USD . Kas URMOM sel aastal kõrgemale ka suundub? URMOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake URMOM hinna ennustust

urmom (URMOM) Olulised valdkonna uudised