USTX is a utility token deployed on Tron blockchain. Its purpose is to fill the gap between high yield tokens and stablecoins. High yield tokens have great growth potential but also exhibit a very high volatility and price fluctuations over short time. Stablecoins on the other hand have no volatility but they also cannot grow. USTX has its heart in the project DEX that implements a novel reserve liquidity management to allow the token price to grow over time with low volatility, making it ideal for value storage and as a means of payment for goods and services. The USTX DEX has a multiasset reserve made of stablecoins (USDT, USDC, USDJ and TUSD) and a smart contract driven liquidity management that mints and burns USTX in the reserve to enhance the price growth and reduce drawdown in case of sell-off. It's NOT a rebase token! Ametlik veebisait: https://ustx.io

UpStable (USTX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage UpStable (USTX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.35K $ 19.35K $ 19.35K Koguvaru: $ 26.63M $ 26.63M $ 26.63M Ringlev varu: $ 6.21M $ 6.21M $ 6.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 83.03K $ 83.03K $ 83.03K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.058009 $ 0.058009 $ 0.058009 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00192267 $ 0.00192267 $ 0.00192267 Praegune hind: $ 0.00311771 $ 0.00311771 $ 0.00311771 Lisateave UpStable (USTX) hinna kohta

UpStable (USTX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud UpStable (USTX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USTX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USTX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USTX tokeni tokenoomikat, avastage USTX tokeni reaalajas hinda!

USTX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USTX võiks suunduda? Meie USTX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

